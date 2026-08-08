Vatrogasci spriječili požar nakon sudara vlakova: "Nabacivali smo pjenu, gorivo je prepumpano..."

Vatrogasci Koprivničko-križevačke županije intervenirali su zbog sudara putničkog i teretnog vlaka između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca, u mjestu Škrinjari.

Vatrogasci su po dolasku na mjesto intervencije izvlačili osobe iz vlaka te su prevozili lakše ozlijeđene u suradnji s hitnom medicinskom službom. Ukupno je 21 osoba ozlijeđena, a 6 neozlijeđeno. Jedna teško ozlijeđena osoba je prevezena helikopterom u bolnicu, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava, dok su lakše ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici.

Na intervenciji je angažiran 51 vatrogasac s 10 vozila iz JVP-a Križevci i Đurđevac te DVD-a Sveti Ivan Žabno, Cirkvena, Brezovljani, Sveti Petar Čvrstec i Križevci.

Uz vatrogasce, na intervenciji su prisutni i djelatnici policije, Hitne medicinske službe i Helikopterske hitne medicinske službe.

"Vatrogasci su po dolasku osigurali mjesto nesreće te spriječili mogućnost izbijanja požara nabacivanjem pjene ispod lokomotiva. Gorivo iz lokomotiva je prepumpano u spremnike radi daljnjeg zbrinjavanja", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji je obišao mjesto nesreće te istaknuo da će dio vatrogasaca ostati na terenu radi osiguravanja mjesta nesreće.