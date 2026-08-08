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Bulj žestoko krizirao Vladu uoči Alke: "Doći će se naslikavati, a izruguju se s narodom"

PišeDNEVNIK.hr, 08. kolovoza 2026. @ 08:00 komentari
Miro Bulj
Miro Bulj Foto: DNEVNIK.hr
Miro Bulj uoči Alke nije štedio Vladu, ali ni vodstvo Viteškog alkarskog društva. Prozvao ih je zbog stanja u Sinju i neispunjenih obećanja.
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