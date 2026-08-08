Bulj žestoko krizirao Vladu uoči Alke: "Doći će se naslikavati, a izruguju se s narodom"

Uoči glavnog nadmetanja na Sinjskoj alci ne nedostaje ni onog političkog.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Dinom Ćevid oštro je prozvao Vladu, istaknute HDZ-ovce, ali i vodstvo Viteškog alkarskog društva.

Prvo se osvrnuo na ukidanje zdravstvenih usluga u Sinju. Pitanje sinjskog rodilišta povezao je i s tradicijom Alke.

"Udar na temelje Alke je rađanje. Alkarski teritorij i oni koji žele biti alkari - mora ih majka Sinjaka roditi u sinjskom rodilištu. Inače, kršimo statut i tradiciju. Tako da ministrica i premijer, cijela Vlada vrše izravan udar na sinjsku Alku, a naravno da će se doći naslikavati", rekao je Bulj pa nastavio:

"Ne samo to. Zdravstvo je u kaosu Grad Sinj i Cetinska krajina zaslužuju opću bolnicu. Kada dođu s djetetom u Dom zdravlja, roditelji udaraju nosom u zatvorena vrata. Ukinuli su nam laboratorijske usluge tako da u poslijepodnevnim satima moramo ići u Split. Uostalom, nama su i obećali u predizbornoj kampanji, HDZ, ministri s lokalnim vlastima koji upravljaju na loš način našom Alkom, do upraviteljskog alkarskog društva - jednako HDZ, baš opću bolnicu. Izruguju se s narodom".

Ćevid ga je upitala o višim cijenama odvoza otpada, na što je Bulj poručio da je riječ o najnižim cijenama u Hrvatskoj.

"S tim da grad Sinj nije vlasnik Čistoće. Imamo puno veći problem koji je učinila Splitsko-dalmatinska županija - Boban i Šuta na otvaranju Lećevice gdje će penalizirati narod Sinja i komunalnu tvrtku zbog svoga nerada. Zaposlili su 90 ljudi, a nisu je otvorili. Sad imamo napuljski scenarij zbog Tomislava Šute", kazao je Bulj.

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku: