VIDEO Kaos na sjednici: Premijera gađala jajima, počelo naguravanje

Konstitutivna sjednica Skupštine Kosova prekinuta je nakon incidenta u kojem je zastupnica Alijanse za budućnost Kosova Time Kadrijaj jajima gađala čelnika Samoopredjeljenja Albina Kurtija.

Incident se dogodio ubrzo nakon početka sjednice, koja je kasnila oko sat vremena. Kurti je ponovno zatražio dodatno vrijeme za konzultacije, navodeći da još uvijek nema dogovora među političkim strankama.

"Konzultacije su nastavljene i još uvijek nemamo dogovor. Zato tražim dodatno vrijeme kako bismo izbjegli nove izbore", rekao je Kurti. Njegov zahtjev izazvao je žestoku reakciju oporbe .

Zastupnica Time Kadrijaj gađala ga je jajima, nakon čega su zastupnici Samoopredjeljenja ustali i pokušali zaštititi svog vođu, piše N1.

Deputetja e AAK-së hedh vezë në drejtim të Kurtit gjatë seancës së Kuvendit



🇽🇰 Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadrijaj, hodhi vezë në drejtim të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, para mbylljes së seancës, pas çka ndërhyri edhe sigurimi i Kuvendit.



🏛️… pic.twitter.com/5ElfsG0YNK — Anadolu Shqip (@aa_albanian) August 8, 2026

U dvorani je nakratko došlo do naguravanja, nakon čega je predsjedatelj Avni Dehari prekinuo sjednicu. Zastupnicima je poručio da će naknadno biti obaviješteni o njenom nastavku.

Sjednica započela u četvrtak, rok istekao u ponoć

Konstitutivna sjednica započela je prije dva dana, kada su zastupnici položili prisegu. Međutim, sjednica je ubrzo prekinuta na zahtjev Kurtija, koji je zatražio dodatno vrijeme za političke konzultacije.

Oporbene stranke jučer su tražile da se sjednica nastavi do ponoći. To im nije uspjelo, a incidenti su izbili i danas - u središtu spora je pitanje konstituiranja novog Parlamenta i poštivanja ustavnih rokova.

Ustavni sud Kosova prethodno je presudio da Skupština mora biti konstituirana u roku od 30 dana od ovjere konačnih rezultata parlamentarnih izbora. Taj je rok istekao u ponoć.

Međutim, pravna situacija ostaje nejasna jer nisu propisane konkretne posljedice u slučaju da se Skupština ne konstituira u propisanom roku.