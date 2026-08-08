Divljao lokalnim cestama, vozio 280 km/h i u krivom smjeru... Popis je dug, a sve je snimio i - objavio

Dvadesetdvogodišnjak je na zagorskim cestama u više navrata vozio brzinama do 280 kilometara na sat, pretjecao preko pune crte i vozio suprotnom prometnom trakom, a opasne je vožnje pritom snimao mobitelom, objavila je u subotu policija koja će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 22-godišnjak od početka siječnja do sredine srpnja ove godine na području Marije Bistrice, Zlatara, Zaboka i Krapine počinio kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu, objavila je PU krapinsko-zagorska.

Mladić je, među ostalim, vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju, razvijajući brzinu do 260 kilometara na sat.

Osobnim automobilom vozio je i do 280 kilometara na sat, a policija je izdvojila nekoliko posebno opasnih vožnji.

U Mariji Bistrici, na državnoj cesti DC29 na kojoj je brzina ograničena na 50 kilometara na sat, vozio je između 180 i 240 kilometara na sat prometnom trakom za vozila iz suprotnog smjera te je u posljednjem trenutku izbjegao frontalni sudar.

U Zlataru je, također na dijelu ceste s ograničenjem od 50 kilometara na sat, vozio brže od 200 kilometara na sat. Pritom je vozačko sjedalo pomaknuo unatrag, automobilom upravljao nogama, a mobitelom se snimao.

Na području Zaboka i Krapine driftao je oko kružnih tokova. Policija navodi i da je tijekom svojih vožnji pretjecao kolone preko pune crte, prelazio na suprotnu prometnu traku te svjetlosnim signalima prisiljavao druge vozače da mu se maknu.

Opasne vožnje snimao je ili davao snimati te ih javno objavljivao.

Tijekom kriminalističkog istraživanja privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu.