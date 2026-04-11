Šef NASA-e: "Dobrodošli kući i hvala vam. Prihvatili ste značajan rizik"

Više od pedeset godina nakon posljednjih letova ljudi prema Mjesecu, četvero astronauta završilo je povijesnu misiju povratka letova do Mjeseca, koja iznova definira koliko daleko i koliko pouzdano čovječanstvo može putovati izvan Zemlje. Vodstvo NASA-e nije krilo oduševljenje.

"Reid, Victor, Christina i Jeremy, dobrodošli kući i čestitamo na uistinu povijesnom postignuću. NASA je zahvalna predsjedniku Donaldu Trumpu i partnerima u Kongresu na osiguravanju mandata i sredstava koji su omogućili ovu misiju i budućnost programa Artemis", izjavio je administrator NASA-e Jared Isaacman u objavi na stranicama NASA-e.

"Artemis II pokazao je izvanrednu vještinu, hrabrost i predanost dok je posada pomicala Orion, SLS (Space Launch System) i ljudsko istraživanje dalje nego ikada prije. Kao prvi astronauti koji su letjeli ovim raketnim sustavom i letjelicom, članovi posade prihvatili su značajan rizik u službi stečenog znanja i budućnosti koju odlučno gradimo. NASA također priznaje doprinos cijele svoje radne snage, kao i međunarodnih partnera, čija su stručnost i predanost bili ključni za uspjeh ove misije. S dovršetkom misije Artemis II, fokus se sada s pouzdanjem preusmjerava na sastavljanje misije Artemis III i pripreme za povratak na površinu Mjeseca, izgradnju baze i trajno prisustvo na Mjesecu", rekao je šef NASA-e.

"Posada misije Artemis II vratila se kući. Sustavi ulaska u atmosferu, spuštanja i slijetanja radili su prema planu i završno ispitivanje provedeno je kako je predviđeno. Ovaj trenutak pripada tisućama ljudi iz četrnaest zemalja koji su izgradili, testirali i vjerovali ovoj letjelici. Njihov rad zaštitio je četiri ljudska života pri brzini od 40.200 kilometara na sat i sigurno ih vratio na Zemlju", izjavio je zamjenik administratoar NASA-e Amit Kshatriya.

"Artemis II potvrdio je letjelicu, timove, arhitekturu i međunarodno partnerstvo koje će vratiti čovječanstvo na površinu Mjeseca. Reid, Victor, Christina i Jeremy ponijeli su nade ovoga svijeta dalje nego što su ljudi putovali u više od pola stoljeća. Prije pedeset i tri godine čovječanstvo je napustilo Mjesec. Ovaj put vraćamo se kako bismo ostali. Budućnost je naša za osvojiti", poručio je Kshatriya.

Slijetanje i povratak posade

NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, zajedno s astronautom Kanadske svemirske agencije Jeremyjem Hansenom, vratili su se na Zemlju spuštanjem u Tihi ocean nedaleko od San Diega u 2:07 sati po hrvatskom vremenu, u noći s petka na subotu. Timovi NASA-e i američke vojske izvukli su posadu iz letjelice Orion na otvorenom moru, nakon čega su helikopterom prevezeni na brod USS John P. Murtha radi početnih liječničkih pregleda. Povratak u NASA-in Svemirski centar Johnson u Houstonu planiran je sljedećeg dana.

Retrospektiva misije Artemis II

Misija je trajala gotovo deset dana, a posada se u najudaljenijoj točki nalazila oko 406.600 kilometara od Zemlje. Ukupno su prešli približno 1.118.000 kilometara, čime su nadmašili rekord koji su postavili astronauti misije Apollo 13 1970. godine.

Posada je lansirana 1. travnja iz Svemirskog centra Kennedy raketom Space Launch System (SLS), koja je pri polijetanju razvila potisak od približno 39 meganjutna. Letjelica Orion precizno je uvedena u orbitu nakon kontroliranog odbrojavanja. Tijekom prvog dana u svemiru provedene su provjere sustava, a u Zemljinu orbitu puštena su i četiri mala satelita međunarodnih partnera.

Drugoga dana Orion je izveo paljenje motora koje ga je usmjerilo na putanju prolaska oko 6547 kilometara iznad površine Mjeseca par dana kasnije. Tijekom tog preleta posada je snimila više od 7000 fotografija, uključujući prikaze kratera, tokova lave i granice između mjesečevog dana i noći. Zabilježena je i pomrčina Sunca te udari meteoroida na noćnoj strani Mjeseca.

Inženjeri su prvi put proveli cjelovitu procjenu letjelice Orion s posadom u letu. Testirani su sustavi za održavanje života, provedene su ručne upravljačke vježbe te su ocijenjeni sigurnosni postupci i rad opreme u bestežinskom stanju. Znanstvena istraživanja, uključujući projekt AVATAR, prikupila su podatke o utjecaju zračenja i mikrogravitacije na ljudsko tkivo.

Pripreme za sljedeću misiju

Nakon završetka misije Artemis II, NASA i partneri usmjeravaju se na Artemis III, koja će uključivati ispitivanje zajedničkih operacija s letjelicama za slijetanje na Mjesec u Zemljinoj orbiti i pripremu za dugotrajan povratak ljudi na Mjesec, uz planove za buduće misije prema Marsu.