Posada Oriona uoči slijetanja na Zemlju: "Već ste vidjeli puno, ali ono najbolje tek dolazi s nama natrag"

Nakon povijesnog preleta oko Mjeseca, posada NASA-ine misije Artemis II u završnim je danima leta pripremala letjelicu Orion za povratak te su imali i dovoljno vrmeena za pogled unazad na njihovo povijesno putovanje oko Mjeseca.

Kako je u četvrtak započeo pretposljednji dan misije, astronauti Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch i Jeremy Hansen nalazili su se na udaljenosti manjoj od 240.000 kilometara od Zemlje. Posada Oriona je, podsjetimo, dosegnula i rekordnih 406.771 kilometar udaljenosti od Zemlje tijekom prolaska iza Mjeseca.

"Moramo se vratiti. Već ste vidjeli puno podataka, ali sve ono najbolje tek dolazi s nama natrag. Ima još puno fotografija, puno priča", rekao je pilot Oriona Victor Glover, dodavši da je "Ponovni ulazak kroz atmosferu, poput vatrene kugle, također duboko iskustvo".

Zapovjednik misije Artemis II Reid Wiseman opisao je iskustvo putovanja oko Mjeseca kao nadrealno, istaknuvši prekid komunikacije iza Mjeseca i potpunu pomrčinu Sunca prilikom ponovnog izlaska letjelice iz Mjesečeve sjene kao posebno "nestvarne".

Završnica leta nosi i velik rizik

Povratak Oriona na Zemlju očekuje se u subotu oko 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu i uključuje slijetanje u Tihi ocean kod San Diega, uz potporu američkog ratnog broda broda USS John P. Murtha i vojnih zrakoplova, što označava prvo zajedničko djelovanje NASA-e i Ministarstva obrane SAD-a u povratku posade iz lunarne misije, još od Apolla 17 1972. godine.

Letjelica Orion ulazit će u atmosferu brzinom od 38.367 km/h te mora pogoditi ulazni kut unutar jednog stupnja odstupanja, pri čemu će biti izložena ekstremnom zagrijavanju od 2760 stupnjeva Celzija.

"Nemojmo okolišati. Moramo ispravno pogoditi taj kut, inače nećemo imati uspješan ponovni ulazak", rekao je za agenciju AP NASA-in direktor leta Jeff Radigan.

NASA-ini dužnosnici istaknuli su visoku razinu rizika u završnici misije Artemis II.

"Sada smo u završnoj fazi. Došli smo do kraja misije i, naravno, siguran povratak posade i sigurno slijetanje velik su dio rizika koji je još pred nama", rekla je za AP Lakiesha Hawkins iz NASA-e.

Što donose buduće misije Artemis?

Artemis III planira testiranje spajanja letjelice s lunarnim lenderom u Zemljinoj orbiti, dok će misija Artemis IV 2028. godine pokušati spustiti dva astronauta u blizini Mjesečeva južnog pola, kao pripremu za dugoročnu bazu na Mjesecu.