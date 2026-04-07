NASA-ina letjelica Orion uspješno obavila prelet oko Mjeseca, astronauti svjedočili jedinstvenim prizorima

Četvero astronauta u NASA-inoj letjelici Orion uspješno je napravilo prelet oko Mjeseca, postavivši usput i novi rekord u najudaljenijem letu od Zemlje u povijesti.

Posada misije Artemis II započela je ključnu fazu preleta uponedjeljak, u 19:56 sati po srednjoeuropskom ljetnom vremenu, kada su se Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen našli dalje od Zemlje nego ijedan čovjek prije, nadmašivši rekord Apolla 13 od 400.171 kilometar udaljenosti od Zemlje.

Tijekom planiranog 40-minutnog prekida komunikacija, dok je Orion prolazio iza Mjeseca, letjelica je, u 01:00 sat u noći u utorak, ostvarila najbliži prilaz od približno 6546 kilometara iznad površine Mjeseca. Pritom je Orion dosegnuo i najveću udaljenost od 406.662 kilometra od Zemlje, čime je postavljen novi rekord najudaljenijeg ljudskog svemirskog leta.

Promatranje lunarne površine i jedinstveni prizori

Tijekom preleta iznad udaljene strane Mjeseca astronauti su dokumentirali kratere, drevne tokove lave, pukotine i grebene, bilježeći razlike u svjetlini, boji i teksturi koje pružaju uvid u sastav i geološki razvoj Mjeseca.

Snimili su i jedinstvene prizore "zalaska Zemlje" i "izlaska Zemlje" dok je letjelica Orion prolazila iza Mjeseca i ponovno izlazila s njegove druge strane.

Poravnanje Sunca, Mjeseca i Oriona stvorilo je i gotovo jednosatnu pomrčinu Sunca, tijekom koje su astronauti promatrali Sunčevu koronu i pretraživala tamni dio površine Mjeseca u potrazi za rijetkim pojavama. Uspjeli su zabilježiti šest kratkih bljeskova uzrokovanih udarima meteoroida u Mjesec pri iznimno velikim brzinama.

Sljedeći koraci

Znanstvenici u NASA-i će sada analizirati slike koje su im astronauti poslali, audiozapise i telemetriju nakon prijenosa podataka, s ciljem preciznog određivanja vremena i lokacija udara te usporedbe s opažanjima amaterskih promatrača.

Posada Oriona bi u utorak trebala raspraviti nalaze s timom za proučavanje Mjeseca u sklopu NASA-ina prijenosa uživo.

Prelet oko Mjeseca označio je i prvi povratak ljudi u blizinu Mjeseca u posljednjih više od 50 godina, točnije od NASA-ine misije Apollo 17 iz 1972. godine. Taj prelet, osim što je uvertira za povratak čovjeka na lunarnu površinu, ujedno je i potvrda NASA-ine ambicije za dugotrajnu ljudsku prisutnost na Zemljinu prirodnom satelitu.

Orion bi se trebao vratiti na Zemlju u petak i sletjeti u Tihi ocean, odakle će astronaute iz letjelice izvući spasilačke ekipe.