VIDEO Pogledajte razgovor Trumpa s posadom Oriona koja je upravo ispisala povijest

Četvero astronauta NASA-ine misije Artemis II primilo je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon povijesnog preleta oko Mjeseca i najudaljenijeg leta od Zemlje u povijesti. TIme je povijesna NASA-ina misija dobila i pripadajuću političku dimenziju.

Kasno u ponedjeljak po američkom lokalnom vremenu Trump je razgovarao je s posadom NASA-ine misije Artemis II nakon što su obišli Mjesec i bio pun riječi hvale za njih i njihovo postignuće. "Danas ste ispisali povijest i učinili cijelu Ameriku iznimno ponosnom. Ljudi zapravo nikada nisu vidjeli ništa slično onome što vi radite u svemirskoj letjelici. To je doista posebno", poručio je Trump ponosnim astronautima.

Četveročlana posada, troje Amerikanaca i jedan Kanađanin, u ponedjeljak je stigla dalje od Zemlje nego bilo koji čovjek u povijesti, dosegnuvši udaljenost od 406.888 kilometara i nadmašivši rekord misije Apollo 13 iz 1970. godine za više od 6437 kilometara. Tijekom putovanja postali su i prvi ljudi koji su golim okom promatrali dijelove udaljene strane Mjeseca.

Tijekom približno 12-minutnog razgovora s astronautima, Trump je istaknuo širi značaj misije Artemis II, nazivajući je ključnim korakom prema povratku ljudi na površinu Mjeseca prvi put nakon više od pola stoljeća. "Amerika je nacija pionira, a vas četvero hrabrih astronauta misije Artemis II … uistinu ste pioniri našeg vremena", rekao je Trump, naglasivši ambiciju SAD-a da se nastavi i prema Marsu.

Sam poziv nadovezuje se na dugu predsjedničku tradiciju dugih razgovora s astronautima u svemiru, najpoznatiju po tome što je predsjednik Richard Nixon nazvao Neila Armstronga i Buzza Aldrina dok su bili na Mjesecu tijekom misije Apollo 11. U slučaju Trumpova poziva posadi misije Artemis II, zbog velike udaljenosti u razgovoru su bili primjetni vremenski .zastoji. pa je Trump to u jednom trenutku i komentirao: "Mislim da je došlo do prekida", rekao je.

Dojmovi astronauta

Trump je upitao četvero astronauta i za dojmove s dosadašnjeg putovanja te da želi znati koji trenutak je za njih bio najvažniji dosad.

Zapovjednik misije Artemis II Reid Wiseman opisao je prizore "kakve nijedan čovjek nikada prije nije vidio", istaknuvši da su promatranje pomrčine Sunca i uočavanje Marsa bili neočekivani vrhunci. "Svi smo komentirali koliko smo uzbuđeni gledati kako ova nacija i čovječanstvo postaju vrsta s dva planeta", zaključio je Wiseman.

Specijalistica misije Christina Koch izdvojila je snažan dojam prvog pogleda na Zemlju nakon prekida komunikacije. "To vas doista podsjeti koliko je posebno mjesto na kojem živimo i koliko je važno da naša država… predvodi, a ne slijedi druge u istraživanju dubokog svemira", poručila je.

Pilot Oriona Victor Glover opisao je boravak s druge strane Mjeseca kao "prilično ugodan", ali je naglasio intenzitet posla koji je bio pred njima. "Izrekao sam kratku molitvu, ali sam morao nastaviti s poslom", poručio je.

Kanadski astronaut Jeremy Hansen izrazio je ponos činjenicom da je dio posade misije Artemis II. "Kanađani su iznimno ponosni što su dio ovog programa", rekao je.

Trump je i sam istaknuo ulogu Kanade, spomenuvši razgovore s premijerom Markom Carneyjem i kanadskom hokejaškom legendom Wayneom Gretzkyjem. "Vrlo su ponosni na vas i imate puno hrabrosti", poručio je Hansenu Trump.

Povratak na Zemlji i predbilježba za autograme

Svemirska letjelica Orion sada se vraća prema Zemlji, a slijetanje u Tihi ocean planirano je za petak. Nakon povratka Trump je rekao da namjerava ugostiti posadu u Bijeloj kući, obećavši im "veliki pozdrav" te dodao da će napraviti jednu iznimku u njihovom slučaju.: "Ne tražim često autograme, ali vi zaslužujete da to tražim od vas", poručio je posadi Oriona američki predsjednik na kraju.