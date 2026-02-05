Smislila je plan za pobjedu koji uključuje Trumpa, a ima i pomoć: "Albanski premijer ga ne podnosi"

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani pokušava osigurati reizbor demonstriranjem bliskosti s obitelji Donalda Trumpa.

"Međutim, njezin bi se plan mogao izjaloviti – čak i ako je uspjela izboriti da Kosovo bude među državama koje su se nedavno u Davosu pridružile Trumpovom zloslutnom Odboru za mir", piše Michael Martens, bečki dopisnik lista Frankfurter Allgemeine Zeitung.

On navodi da se Osmani u Davosu ponosno pojavljivala uz američkog predsjednika i da od tada govori o velikom dostignuću – jer je njezina zemlja postala jedna od osnivačica odbora za mir. Autor se poziva na neslužbene informacije iz Prištine, prema kojima je Osmani taj potez povukla bez konzultacija s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem.

Rama ne voli Kurtija

Navodno je albanski premijer Edi Rama omogućio kosovskoj predsjednici pristup Trumpovu krugu, prenosi DW. "Rama ima pristup američkoj predsjedničkoj obitelji jer je Trumpovu zetu, Jaredu Kushneru, dodijelio više milijardi težak projekt izgradnje nekretnina na albanskoj mediteranskoj obali. A albanski premijer ne podnosi Kurtija, najpopularnijeg političkog lidera među Albancima na Balkanu. Zato koristi svaku priliku da ojača Osmani kao Kurtijevu suparnicu", navodi se u tekstu.

Edi Rama Foto: Afp

U članku se podsjeća na to da predsjednički mandat Vjose Osmani istječe u ožujku, ali da za još jedan mandat, kojem ona teži, nema dovoljnu podršku u kosovskom parlamentu, gdje se predsjednik bira. "U Prištini je opisuju kao osobu koja je zahtjevna osoba. Mnogi bliski suradnici, poput njezina nekadašnjeg šefa kabineta Blerima Velje, nisu se dugo zadržali uz nju."

Njemački list ocjenjuje da se Osmani sada pokušava predstaviti kao Trumpova kandidatkinja. Računica je sljedeća: SAD su na Kosovu – ne samo zbog vojne baze Bondsteel na jugu zemlje, nego i zbog cijele povijesti mlade države – toliko važan faktor da bi joj ta etiketa mogla osigurati inače krajnje neizvjestan reizbor. Osmani se prema javnosti i zastupnicima parlamenta predstavlja kao Trumpova favoritkinja i indirektno prijeti svojim (navodno) dobrim vezama s njegovim klanom, kaže jedan dobro umrežen sugovornik iz Prištine. Poruka prijetnje glasi: `Ako me ne izaberete ponovno za predsjednicu, imat ćete problema sa SAD-om`.

Njemački autor konstatira da bi takve prijetnje prije nekoliko godina možda imale uspjeha, jer ne postoji sličan fenomen među suvremenim državama kao što je kosovsko obožavanje Sjedinjenih Država. No, prema autoru, percepcija Washingtona među kosovskim Albancima ponešto se promijenila: "I na Kosovu se, naravno, primijetilo da Trumpov Washington više nije onaj iz vremena Billa Clintona i Georgea W. Busha. Dokaz da američki adut više ne pobjeđuje automatski jest Kurtijev uspjeh na parlamentarnim izborima u prosincu."

Kurtijevi odnosi s Trumpom nisu dobri. Kurti je, između ostaloga, tijekom američke izborne kampanje otvoreno podržavao Joea Bidena i 2024. godine demonstrativno prisustvovao konvenciji Demokratske stranke u Chicagu.

Loša računica Vjose Osmani?

Njemački list zaključuje da zbog svega toga ostaje upitno hoće li Osmani sa svojim manevrima uspjeti.

Jedni imaju razumijevanja za njezine postupke vezane uz odnose sa SAD-om: "Kosovo još manje nego druge male europske države može sebi dopustiti da uvrijedi Washington. Povlačenje američkih vojnika iz baze Bondsteel predstavljalo bi, praktično, atomsku bombu političkih prijetnji u kosovskoj politici. Bondsteel se ondje, mimo stranačkih linija, smatra svojevrsnim životnim osiguranjem protiv opasnosti od povratka srpske države i srpske vojske. Tijekom Trumpova prvog mandata, kada se Kurti usprotivio na brzinu sklepanom ‘mirovnom sporazumu’ sa Srbijom koji je promicao tadašnji Trumpov izaslanik Richard Grenell, u Washingtonu je već jednom izrečena prijetnja zatvaranjem Bondsteela. Kurtijeva prva koalicijska vlada raspala se pod pritiskom takvih prijetnji. Zbog toga na Kosovu postoje glasovi koji u ponašanju Vjose Osmani ne vide dodvoravanje, nego promišljenu realpolitiku."

Kako se ocjenjuje u članku, to ne vrijedi za sve poteze predsjednice i njezina okruženja. Kao primjer navodi se inicijativa njezina supruga, diplomata Prindona Sadriua, koji je na platformi X predložio Trumpu da se ruševni hotel Grand u Prištini pretvori u Trump-hotel. Ili odluka predsjednice da organizira veliki prijem povodom prištinske premijere dokumentarnog filma Melania o Trumpovoj supruzi.

"U svojoj borbi za još jedan mandat, Osmani ovih dana, u očima mnogih kosovskih Albanaca, pokazuje da doista već odavno može sve što mogu i muškarci – uključujući i to da zbog političke karijere ostane bez kičme“, poentira autor članka Michael Martens.