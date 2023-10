Predsjednica Kosova stigla u službeni posjet Hrvatskoj: Susrest će se s dvojicom predsjednika

Predsjednica Republike Kosova Vjosa Osmani Sadriu, zajedno sa suprugom Prindonom Sadriuom, stigla je u dvodnevni službeni posjet Republici Hrvatskoj.

Na poziv predsjednika Republike Zorana Milanovića, kosovska predsjednica boravit će u Hrvatskoj u utorak i srijedu te će, osim Zagreba, posjetiti Karlovac i Rijeku.



Službeni bilateralni sastanak dvoje predsjednika održat će se u utorak u Uredu Predsjednika Republike, a predsjednica će se sastati i s predsjednicima Sabora i Vlade. Tijekom boravka u Hrvatskoj predviđen je, između ostaloga, i njezin susret s pripadnicima albanske zajednice koja živi u Hrvatskoj.

Milanović i Osmani Sadriu razgovarat će o bilateralnim odnosima Hrvatske i Kosova, političkoj i sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi, aktualnim događanjima na sjeveru Kosova te europskoj i euroatlantskoj perspektivi Kosova i ostalih zemalja na jugoistoku Europe.

Pročitajte i ovo Rat na Bliskom istoku VIDEO Ispovijest djevojke koja se skrivala ispod ljudskih leševa: Izrael napada bolnice i civile u Gazi, Palestincima poručili - "Idite u Egipat!"

Pročitajte i ovo Gradske teme Tomašević u obilasku URIHO-a: Očekuju se izjave

Hrvatska podržava članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući podršku za dodjelu statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji.

Milanović je već više puta javno pozvao članice EU koje do sada nisu priznale neovisnost Kosova da to učine. I u svom nedavnom govoru u Ujedinjenim narodima u New Yorku, naglasio je da Hrvatska zagovara univerzalno priznavanje Republike Kosova i njeno pravo na postojanje kao ravnopravnog člana zajednice naroda.

Na Kosovu je opet napeto, a najnovije napetosti potaknute su napadom naoružane srpske paravojne skupine na kosovske policajce na sjeveru Kosova krajem rujna.