VIDEO Zelenski u žestokom govoru javno izvrijeđao Viktora Orbana: "Zaslužuje šamar". Stigao mu odgovor

Predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak se žestoko obratio svjetskim čelnicima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

U jednim od svojih najtvrđih istupa prema ključnim saveznicima Kijeva, Zelenski je pozvao Europu da se ne "ponižava" time što neće odlučno stati protiv ruske agresije i ambicija američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme kontrolu nad Grenlandom.

Volodimir Zelenski Foto: Afp

Osim kritike Europi, Zelenski se obrušio na mađarskog premijera Viktora Orbana, kojem je uputio izravne uvrede.

Zelenski je upozorio da sile koje žele uništiti Europu ne gube ni jedan dan, dodajući kako te snage sada djeluju čak i unutar same Europske unije.

"Svaki 'Viktor' koji živi od europskog novca, dok istovremeno pokušava rasprodati europske interese, zaslužuje jedan šamar", poručio je ukrajinski predsjednik, ciljajući na mađarskog premijera.

Naglasio je kako činjenica da se netko osjeća ugodno u Rusiji ne znači da se smije dopustiti da se europske prijestolnice pretvore u male Moskve.

Orban uzvratio

Mađarski premijer se oglasio na društvenim mrežama nakon govora Zelenskog.

"Poštovani predsjedniče Zelenski, čini mi se da nećemo moći doći do međusobnog razumijevanja. Ja sam slobodan čovjek koji služi Mađarima. Vi ste čovjek u očajnoj situaciji koji već četvrtu godinu nije u stanju ili ne želi prekinuti rat", poručio je.

"Stoga, ma koliko god mi laskali, ne možemo nastaviti podržavati vaše ratne napore. Naravno, unatoč pomno biranim uvredama, ukrajinski narod može računati na nas da ćemo nastaviti opskrbljivati ​​vašu zemlju električnom energijom i gorivom, baš kao što ćemo pomagati izbjeglicama koje dolaze iz Ukrajine. Život će se pobrinuti za ostalo, a svatko će dobiti ono što zaslužuje", zaključio je Orban.