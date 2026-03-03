Srđan Mlađan stigao na sud: "Prestanite plašiti Hrvatsku sa mnom!"

Na Županijskom sudu u Varaždinu u srijedu 4. ožujka počinje suđenje Srđanu Mlađanu, sisačkom monstrumu i jednom od najozloglašenijih višestrukih ubojica iz vremena moderne hrvatske.

Suđenje se odvija uz iznimno jake mjere osiguranja. Mlađan u sudnicu dolazi u tzv. "box" sustavu vezivanja, s lancima na rukama i nogama povezanima oko struka, a zgradu u kojoj se odvija ročište osiguravaju pripadnici interventne policije s dugim cijevima.

Na početku suđenja Mlađan se obratio riječima: "Prestanite biti apologeti, plašiti javnost Hrvatske sa mnom!", javlja reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Mlađanu se sudi po novoj optužnici podignutoj prošle godine. Sudski spis dug je gotovo 900 stranica, a Mlađana se tereti teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanje na otmicu.

Na suđenje stiže iz zatvora u Lepoglavi gdje služi 27-godišnju kaznu zbog tri brutalna ubojstva, pljačke i otmice, počinjenih 1998. i 2002., no za te zločine kazna mu istječe 4. svibnja 2027. godine, kada bi trebao biti pušten na slobodu.

Nova optužnica

Protiv Srđana Mlađana nova je optužnica podignuta prije godinu, a tereti ga se da je svog cimera u ćeliji, ujedno i vjenčanog kuma Željka Bijelića, tražio da kad izađe na slobodu, pronađe, otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega ili mu načinile neku štetu.

Tko je napisao listu za odstrel?

Mlađan je za Bijelića navodno sastavio popis na kojem se nalazi pet osoba iz policije i pravosuđa, kao i njegova supruga Elia Mlađan, s kojom se vjenčao u listopadu 2019. u zatvoru u Lepoglavi. Mladenci su se do tada znali samo preko pisama, a kum na vjenčanju bio je upravo cimer Bijelić. Njegovo svjedočanstvo ujedno je i glavni dokaz tužiteljstva.

Mlađanov odvjenik Borislav Planinc rekao je kako će se Mlađan na raspravi aktivno braniti te će na kraju rasprave iznijeti svoju obranu.

Obranu će temeljiti na tvrdnji da sam Mlađan nije ništa zapisao te da je sve zabilješke pisao Željko Bijelić, koji je ovim optužbama htio za sebe osigurati neku korist. Osporavanje njegova iskaza biti će glavni temelj za obranu.

Koliku kaznu može dobiti?

Glavna rasprava u ovom novom predmetu i prema novoj optužnici, počinje 4. ožujka u 9 sati na Županijskom sudu u Varaždinu.

Suđenje se odvija uz iznimno jake mjere osiguranja. Bit će otvoreno za javnost, ali uz stroga ograničenja u broju novinara te uz isključenje javnosti tijekom svjedočenja krunskog svjedoka koji je izrazio ozbiljan strah za vlastiti život.

Prema Kaznenom zakonu, poticanje na ubojstvo kažnjava se jednako kao i samo izvršenje djela. Ovisno o kvalifikaciji težine djela, predviđena kazna zatvora je od 5 do 20 godina, a u najtežim slučajevima i do 40 godina.

Kronologija prethodnih zločina

Srđan Mlađan bio je maloljetnik (16) kada je 1998. godine ubio 16-godišnju Elizabetu Šubić ispred škole u Petrinji te umirovljenika Petra Jančića ispred garaže, oboje bez posebnog razloga i nasumično. Za ta dva ubojstva i pljačku banke osuđen je na tada maksimalnu kaznu za mlađe punoljetnike od 12 godina zatvora.

Kobni izlazak za vikend

Mlađan je zbog uzornog vladanja 16. veljače 2002. godine dobio pravo izlaska za vikend iz kaznionice u Požegi. Taj vikend iskoristio je da ode u Zagreb, unajmi stan, nabavi oružje, opljačka banku, a zatim tog kobnog 18. veljače i ubije policajca Milenka Vranjkovića Kinga te na Borongaju u njihovom stanu zatoči tročlanu obitelj.

Nakon policijske opsade i višesatnih pregovaranja Mlađan se predao, a sve su zabilježile televizijske kamere koje je on sam tražio.

Zbog ovih zločina osuđen je na dodatnih 15 godina zatvora, što je tada bila maksimalna kazna za mlađeg punoljetnika, što je s prethodnom kaznom objedinjeno u ukupno 27 godina.

Prilikom izricanja presude, Mlađan je sucu uzviknuo zastrašujuću poruku: "Vidimo se u paklu!".