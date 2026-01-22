Zelenski nakon susreta s Trumpom žestoko kritizirao Europu: "Izgleda izgubljeno..."

Američki predsjednik Donald Trump sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u Davosu. Iza zatvorenih vrata bili su oko sat vremena i navodno je sastanak prošao dobro, ali su poručili da imaju "još puno posla".

Dužnosnici su se sastali na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu danas u popodnevnim satima.Donald Trump potvrdio je da je sastanak bio "dobar", ali da ih do okončanja rata s Rusijom čeka još puno posla.

"Rat mora završiti. Nadamo se da će završiti. Mnogo ljudi je ubijeno", poručio je nakon sastanka.

Odbio je detaljno objasniti sadržaj razgovora, ali je za CNN rekao da nisu razgovarali o njegovom upravo formiranom "Odboru za mir".

"To je proces koji traje" rekao je Trump. "Svi žele da rat završi."

Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner trebali bi se u petak u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i pokušati ponovno pokrenuti zamrle napore za okončanje krvavog rata u Ukrajini.

Witkoff je ranije danas inzistirao da je postignut "velik napredak", ali da je ostalo još jedno neriješeno pitanje, koje nije precizirao.

"Ako obje strane žele riješiti ovo pitanje, mi ćemo ga riješiti", obećao je izaslanik.

Zelenski oštro poručio: "Europa previše ovisi o SAD-u, nismo vidjeli NATO u akciji"

Ukrajinski predsjednik je u govoru nakon sastanka kritizirao nedostatak napretka u osnivanju posebnog suda za rusku agresiju pri Međunarodnom kaznenom sudu (ICC), rekavši da je "prečesto u Europi nešto drugo hitnije od pravde".

Sugerirao je i da Europa previše ovisi o SAD-u po pitanjima sigurnosti, dovodeći u pitanje reakciju NATO-a u slučaju ruskog napada na neku europsku zemlju.

"Europi su potrebne ujedinjene oružane snage, snage koje danas istinski mogu braniti Europu. Europa se oslanja samo na uvjerenje da će NATO djelovati ako dođe do opasnosti, ali nitko zapravo nije vidio savez u akciji", rekao je Zelenski.

"Trenutno NATO postoji zahvaljujući uvjerenju da će Sjedinjene Države djelovati, da neće stajati po strani i da će pomoći. Ali što ako to ne učine? Vjerujte mi, to je pitanje prisutno u mislima svakog europskog čelnika", dodao je.

Usporedio je manjak aktivnosti europskih čelnika s reakcijom na prijetnje Grenlandu.

"Umjesto da preuzme vodstvo u obrani slobode diljem svijeta, posebno kada se američki fokus prebacuje na nešto drugo, Europa izgleda izgubljeno pokušavajući uvjeriti američkog predsjednika da se promijeni, ali on se neće promijeniti", rekao je i dodao: "Čini se kao da svi samo čekaju da se Amerika ohladi po tom pitanju (Grenlanda), nadajući se da će proći. Ali što ako neće, što onda?".

Rekao je da se ovakvim postupcima riskira da se čelnike ne shvati ozbiljno - ponudio je ukrajinsko znanje i oružje.

"Više puta smo rekli našim europskim partnerima - djelujte odmah. Ali Europa je i dalje u 'grenlandskom načinu rada', možda će jednog dana netko nešto poduzeti", poručio je Zelenski.

Dokumenti za okončanje rata gotovo spremni

"Dokumenti usmjereni na okončanje ovog rata protiv Ukrajine gotovo su spremni", rekao je ukrajinski predsjednik i dodao da američki i ukrajinski timovi rade na okončanju sukoba gotovo svaki dan.

"Ukrajina radi s punom iskrenošću i odlučnošću, i to donosi rezultate, a Rusija također mora biti spremna završiti ovaj rat, zaustaviti ovu agresiju."

Najavio je i trilateralni sastanak američkih, ukrajinskih i ruskih dužnosnika u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u petak i subotu.