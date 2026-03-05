Policija spriječila prijevoz djece neregistriranim autobusom kod Zaprešića

Policija je u Poljanici Bistranskoj kod Zaprešića u srijedu spriječila odlazak djece na izlet autobusom koji nije ispunjavao osnovne zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu.

Na zahtjev odgojno-obrazovne ustanove policijski službenici Policijske postaje Zaprešić obavili su preventivni nadzor autobusa zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 69-godišnji vozač, a koji je trebao prevesti djecu na planirani izlet.

Tijekom kontrole utvrđeno je da je autobusu prometna dozvola istekla još početkom veljače, odnosno više od 15 dana prije nadzora. Osim toga, autobus nije imao ni važeću policu obveznog osiguranja u prometu.

Zbog utvrđenih nepravilnosti policija je zabranila daljnji prijevoz djece, autobus isključila iz prometa te privremeno oduzela registarske pločice.

Protiv vozača i vlasnika autobusa, fizičke osobe – obrtnika, policija je podnijela izvješća o počinjenim prekršajima zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Kako bi učenici ipak sigurno otišli na planirani izlet, za njih je organiziran prijevoz drugim autobusom.