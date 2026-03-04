VIDEO Sirija šalje tisuće vojnika na granicu s Libanonom: Trump poziva šefove obrambenih tvrtki na sastanak

"Potapamo cijelu iransku ratnu mornaricu" Američka je vojska uništila 17 iranskih plovila, uključujući i najoperativniju podmornicu, u sklopu vojne kampanje protiv Irana u kojoj sudjeluju deseci tisuća vojnika, objavio je zapovjednik američkih snaga na Bliskom istoku - admiral Brad Cooper i pojasnio:

"Jednostavnije rečeno, usredotočeni smo na sve što može pucati na nas." "Također potapamo iransku ratnu mornaricu - cijelu mornaricu... Iranski režim desetljećima je ometao međunarodni pomorski promet. Danas u Arapskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu nema nijednog iranskog broda. I nećemo stati", poručio je.

Povećan rizik za plovidbu Američki predsjednik ⁠Donald Trump naložio je Američkoj međunarodnoj financijskoj razvojnoj korporaciji da osigura financijska jamstva za pomorsku trgovinu Perzijskim zaljevom i dodao da bi američka ratna mornarica mogla početi pratiti tankere s naftom kroz Hormuški tjesnac ako to bude potrebno. Bio bi to jedan od dosad najsnažnijih poteza administracije s ciljem obuzdavanja rasta cijena energije i smirivanja naftnih tržišta usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je povećao rizike za plovidbu kroz ključne pomorske putove.

"Iran snosi primarnu odgovornost, ali..." Predsjednik Emmanuel Macron je izjavio da Francuska šalje nosač zrakoplova Charles de Gaulle u Sredozemno more i radi na formiranju koalicije koja bi pomogla u osiguranju pomorskog prometa ugroženog eskalirajućom krizom na Bliskom istoku. U televizijskom obraćanju naciji, Macron je rekao da je potrebno poduzeti mjere s obzirom na to da je Hormuški tjesnac zatvoren, a Sueski kanal i plovne rute Crvenog mora ugrožene širenjem sukoba. Macron je rekao da Iran "snosi primarnu odgovornost" za američko-izraelske vojne operacije, ali da su one provedene "izvan okvira međunarodnog prava".

Bukti rat na Bliskom istoku Sjedinjene Države i Izrael izveli su u subotu niz napada na različite ciljeve u Iranu, pri čemu je ubijeno više visokih dužnosnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija. Teheran je odgovorio vlastitim napadima na više američkih i izraelskih lokacija u regiji, a izabran je i novi vrhovni vođa Irana.

Sukob u regiji se širi Sirijsko ministarstvo obrane izjavilo je da je ojačalo svoju granicu s Libanonom, a osam sirijskih i libanonskih izvora navelo je da to uključuje raspoređivanje raketnih jedinica i tisuće vojnika, dok se sukob širi u regiji, uključujući i borbe Izraela i Hezbollaha u Libanonu. Izvori su uključivali pet sirijskih vojnih časnika, sirijskog sigurnosnog dužnosnika i dva libanonska sigurnosna dužnosnika koji su dali izjave za Reuters pod uvjetom da ostanu anonimni. Raspoređene jedinice pripadaju graničnim i izviđačkim bataljunima zaduženima za praćenje graničnih aktivnosti i borbu protiv krijumčarenja, dodalo je ministarstvo. Sirijske i libanonske oružane snage nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.

Trump sazvao poseban sastanak Trumpova administracija planira se u petak sastati s rukovoditeljima najvećih američkih obrambenih tvrtki u Bijeloj kući kako bi razgovarali o ubrzanju proizvodnje oružja, dok Pentagon radi na nadopuni zaliha nakon napada na Iran, poručilo je pet izvora upoznatih sa situacijom. Pozvane tvrtke uključuju Lockheed Martin i matičnu tvrtku Raytheona RTX te druge ključne dobavljače, rekli su izvori koji su htjeti ostati anonimni. Sastanak signalizira hitnost koju Washington osjeća u pogledu jačanja dostupne zalihe oružja, koja se brzo troši uslijed operacije u Iranu, navode izvori. Jedan od izvora rekao je da očekuje da je ideja sastanka stavljanje pritiska na proizvođače oružja da brže djeluju kako bi povećali proizvodnju. Lockheed, Pentagon i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. RTX je odbio komentirati.