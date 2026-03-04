Obavijesti Foto Video Pretražite
VIDEO Sirija šalje tisuće vojnika na granicu s Libanonom: Trump poziva šefove obrambenih tvrtki na sastanak

04. ožujka 2026.
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Sjedinjene Države i Izrael nastavljaju napade na različite ciljeve u Iranu, a Teheran odgovara vlastitim napadima na više lokacija u regiji.
  1. Napetosti i razaranja na Bliskom istoku
    Rat na Bliskom istoku

    VIDEO Iranci izabrali novog vrhovnog vođu pa poslali prijetnju koja će razljutiti Trumpa. Izrael: "Uništili smo podzemno nuklearno postrojenje"
  2. Ivica Mandić o sukobima na Bliskom istoku
    IVICA MANDIĆ

    Vojni analitičar o napadu na Iran: "SAD i Izrael već su ostvarili tri cilja, a ovo je najgluplji potez koji su povukli..."
  3. In Magazin: Zlatko Pejaković - 1 3:42 30
    živa legenda i kralj zabave

    Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - peti dan
Visoke tenzije
VIDEO Sirija šalje tisuće vojnika na granicu s Libanonom: Trump poziva šefove obrambenih tvrtki na sastanak
Stanari splitskog Žnjana na rubu
REVOLTIRANI GRAĐANI
Potpuni kaos u elitnoj četvrti, Splićani su na rubu: "Ako ne očistim na dnevnoj bazi, ja sam mrtva žena"
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Iranci izabrali novog vrhovnog vođu pa poslali prijetnju koja će razljutiti Trumpa. Izrael: "Uništili smo podzemno nuklearno postrojenje"
Osijek probio granicu od 3000 eura po kvadratu
Prešli psihološku granicu
Nisu više najjeftiniji, skočile cijene stanova: "Nemaju više motiv da drže novac u bankama"
Požar u splitskom zatvoru: Gorjela ista ćelija kao lani, zatvorenik skočio u pomoć
Zatvor tvrdi drugačije
Požar buknuo u istoj ćeliji kao lani, odvjetnica tvrdi: "Stjenice nisu nestale"
Izabran novi vrhovni vođa Irana
Naslijedit će oca
Ovo je novi vrhovni vođa Irana: Izbori navodno održani pod pritiskom Revolucionarne garde
Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV
IVICA MANDIĆ
Vojni analitičar o napadu na Iran: "SAD i Izrael već su ostvarili tri cilja, a ovo je najgluplji potez koji su povukli..."
Bijeli štrajk u centrima za socijalni rad u Splitu
Bijeli štrajk
Građani o kaosu u Centru za socijalnu skrb: "Gledam žensku sama radi, frustrirana. Ona ne zna gdje udara"
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Iranci izabrali novog vrhovnog vođu pa poslali prijetnju koja će razljutiti Trumpa. Izrael: "Uništili smo podzemno nuklearno postrojenje"
Madrid je odgovorio Trumpu i poručio da se trgovinski odnosi ne mogu prekidati
Ne boje se
Madrid je odgovorio Trumpu i poručio da se trgovinski odnosi ne mogu prekidati
Hrvatski državljani s Bliskog istoka počinju se evakuirati
Država šalje zrakoplove
Iz Omana evakuirano 12 hrvatskih državljana, a sutra počinje operacija povratka Hrvata iz Dubaija
Ovaj borbeni zrakoplov ključ je izraelske zračne nadmoći nad Iranom i s razlogom nosi naziv - "Moćni"
F-35I
Ovaj borbeni zrakoplov ključ je izraelske zračne nadmoći nad Iranom i s razlogom nosi naziv - "Moćni"
Madrid je odgovorio Trumpu i poručio da se trgovinski odnosi ne mogu prekidati 6
Ne boje se
Madrid je odgovorio Trumpu i poručio da se trgovinski odnosi ne mogu prekidati
Europa strahuje od skupljeg goriva: "To bi se moglo razbuktati" 6
Posljedice sukoba
Zbog rata cijene energije idu u nebo: Dnevnik Nove TV doznao što će u Hrvatskoj prvo biti na udaru
Trump primijećen s osipom na vratu, liječnici kažu da nema opasnosti 5
MISTERIOZNA MRLJA
Objavljena fotografija crvene mrlje na Trumpovu vratu: Oglasila se Bijela kuća
Policija podnijela optužni prijedlog protiv Josipa Dabre zbog veličanja Ante Pavelića 5
prekršaj
Grobnica od zlata: Policija podnijela optužni prijedlog protiv Dabre
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan 5
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Iranci izabrali novog vrhovnog vođu pa poslali prijetnju koja će razljutiti Trumpa. Izrael: "Uništili smo podzemno nuklearno postrojenje"
Nova akcija policije i USKOK-a: Uhićenja u pet županija 5
Nova akcija
U tijeku su uhićenja i pretresi! Procurilo tko je na meti policije i USKOK-a
vijesti
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Iranci izabrali novog vrhovnog vođu pa poslali prijetnju koja će razljutiti Trumpa. Izrael: "Uništili smo podzemno nuklearno postrojenje"
Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV
IVICA MANDIĆ
Vojni analitičar o napadu na Iran: "SAD i Izrael već su ostvarili tri cilja, a ovo je najgluplji potez koji su povukli..."
Ovaj borbeni zrakoplov ključ je izraelske zračne nadmoći nad Iranom i s razlogom nosi naziv - "Moćni"
F-35I
Ovaj borbeni zrakoplov ključ je izraelske zračne nadmoći nad Iranom i s razlogom nosi naziv - "Moćni"
show
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
zdravlje
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Srčani ili moždani udar? Evo kako u nekoliko sekundi prepoznati razliku koja spašava život
oba su poremećaji protoka krvi
Srčani ili moždani udar? Evo kako u nekoliko sekundi prepoznati razliku koja spašava život
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
Po preporuci nutricionistice
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
zabava
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Kad ste zadnji put pošteno "razgibali" mozak? Rezultat bi vas mogao iznenaditi
Pokažite što znate!
Kad ste zadnji put pošteno "razgibali" mozak? Rezultat bi vas mogao iznenaditi
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
sport
Dubai se seli u Sarajevo! Pala je odluka i riješila probleme
već viđeno
Dubai se seli u Sarajevo? Pala je odluka i riješila probleme
Legenda u borbi protiv teške bolesti: Sve je dugo bilo obavijeno velom tajne, sad su procurile nove informacije
Zazvonio je telefon
Legenda se u tišini bori s rakom, sad su otkrivene nove informacije: "Jedva sam suspregnuo suze"
Ovo je Luka Modrić nakon asistencije za pobjedu Milana
kakav car!
VIDEO Ovo je Luka Modrić nakon što je namjestio gol za Milan
tv
Kumovi: Hoće li ju loše odluke skupo koštati?
KUMOVI
Kumovi: Hoće li ju loše odluke skupo koštati?
Crno more: Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
CRNO MORE
Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
Crno more: Opet je na početku
CRNO MORE
Crno more: Opet je na početku
putovanja
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Hutovo blato
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa u susjedstvu koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
Je li napad na Iran agresija ili opravdana intervencija? Evo što kažu stručnjaci međunarodnog prava
Strogi kriteriji
Je li napad na Iran agresija ili opravdana intervencija? Evo što kažu stručnjaci međunarodnog prava
lifestyle
Adriana Ćaleta-Car: Proljetne traperice koje podižu svaki izdanje
ODLIČNO IZDANJE
Ako želite traperice koju su stvorene za proljeće, pogledajte izbor Adriane Ćaleta-Car
Fenomenalno uređena kuća u kojoj je terasa nešto najljepše
Baš je genijalna
Na prvi pogled zaljubili smo se u terasu ove fenomenalno uređene kuće, izgleda poput utočišta punog zelenila
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
sve
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Dubai se seli u Sarajevo! Pala je odluka i riješila probleme
već viđeno
Dubai se seli u Sarajevo? Pala je odluka i riješila probleme
Legenda u borbi protiv teške bolesti: Sve je dugo bilo obavijeno velom tajne, sad su procurile nove informacije
Zazvonio je telefon
Legenda se u tišini bori s rakom, sad su otkrivene nove informacije: "Jedva sam suspregnuo suze"
 
