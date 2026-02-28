Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana

U subotu je započeo koordinirani napad američkih i izraelskih snaga na Iran, koji je bio usmjeren na vojnu infrastrukturu te zemlje. Prema izvješćima stranih medija, vojna operacija nazvana "Epski bijes" je uključivala jednu od najvećih koncentracija suvremene vojne zrakoplovne i raketne tehnike u bliskoistočnmoj regiji posljednjih godina.

Sukob je u prvom danu pokazao istodobnu uporabu radarski nevidljivih borbenih zrakoplova, dalekometnih krstarećih projektila, probojnih bombi, preciznog raketnog topništva, balističkih projektila i slojevitih sustava protuzračne obrane unutar jedinstvenog operativnog prostora.

Čak 200 izraelskih borbenih zrakoplova

Izraelsko ratno zrakoplovstvo rasporedilo je približno 200 borbenih zrakoplova, što je opisano kao najveća borbena operacija u njegovoj povijesti, prenosi portal Business Insider. Borbene letove su provodili:

- F-35I "Adir", izraelska inačica američkog zrakoplova F-35 Lightning II 5. generacije, namijenjena probijanju snažno branjenog zračnog prostora i izvođenju preciznih udara.

- F-15I "Ra’am", dalekometni borbeni zrakoplovi sposobni nositi veliku količinu ubojitog naoružanja protiv utvrđenih ciljeva.

Zrakoplovi su, prema navodima, pogodili približno 500 vojnih ciljeva u zapadnom i središnjem Iranu, uključujući sustave protuzračne obrane i lansirne položaje projektila.

Zračno lansirani projektili i vođene bombe

Izraelski zrakoplovi koristili su:

- krstareće projektile Delilah, sposobne za kruženje iznad ciljnog područja i naknadno preusmjeravanje prije udara

- zračno lansirane projektile Rampage, namijenjene dalekometnim i brzim udarima na utvrđene ciljeve

- komplete za precizno navođenje SPICE, koje proizvodi Rafael, a koji pretvaraju klasične bombe u elektrooptički navođeno precizno oružje

- komplete JDAM (Joint Direct Attack Munition), američke sustave satelitskog i inercijskog navođenja

- probojne teške bombe GBU-28 mase 2300 kilograma, namijenjene uništavanju duboko ukopanih i utvrđenih objekata.

Američki dalekometni udarni sustavi

Američke snage koristile su slijedeća vojna sredstva u napadu na Iran:

- krstareće projektile Tomahawk Block V, lansirane s ratnih brodova i podmornica američke mornarice

- višecijevni raketni sustav HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) za precizne raketne udare sa zemlje, koji se koriste i u Ukrajini za napade na ruske ciljeve duboko u pozadini. Isti sustav će nabaviti i Hrvatska vojska

- dodatna dalekometna sredstva namijenjena djelovanju izvan dometa iranske protuzračne obrane.

- upotrijebljeni su i naoružani bespilotni dronovi dugog doleta, no zasad se ne zna o kojim tipovima tih letjelica je bila riječ.

Iranski odgovor

Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa i napadima dronovima na izraelske ciljeve i američke baze širom Bliskog istoka. Prema pisanju NDTV-a koristili su:

- balističke projektile Shahab-3 srednjeg dometa od 1300 kilometara

- balističke projektile Emad s preciznim navođenjem dometa 1700 kilometara

- projektile Ghadr srednjeg dometa, koji su unaprijeđena verzija Shahab-3 balističke rakete

- naoružane dronove, no podaci o vrstama tih dronova zasad su nepoznati.

Obrambeni presretački sustavi

Za presretanje iranskih projektila korišteni su:

- protuzračni raketni sustav MIM-104 Patriot;

- protuztačni i proturaketni sustav THAAD (Terminal High Altitude Area Defense);

- standardni protuzračni projektili, lansirani s američkih ratnih brodova.

