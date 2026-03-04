Kurdi se spremaju uključiti u rat na poziv SAD-a: "Naše snage su blizu granice i u pripravnosti"

Kurdske iranske disidentske skupine sa sjedištem na sjeveru Iraka pripremaju se za moguću prekograničnu vojnu operaciju u Iranu. Tvrde i da su Sjedinjene Države zatražile podršku iračkih Kurda, rekli su kurdski dužnosnici za Associated Press.

Kurdske skupine se općenito smatraju najorganiziranijim segmentom fragmentirane iranske oporbe i vjeruje se da imaju tisuće obučenih boraca. Njihov ulazak u rat mogao bi predstavljati značajan izazov za vlasti u Teheranu, a mogao bi riskirati i dublje uvlačenje Iraka u sukob.

Khalil Nadiri, dužnosnik Kurdistanske stranke slobode (PAK), sa sjedištem u poluautonomnoj kurdskoj regiji na sjeveru Iraka, rekao je u srijedu da su se neke od njihovih snaga premjestile u područja blizu iranske granice u pokrajini Sulaymaniyah i da čekaju u pripravnosti.

Rekao je da su američki dužnosnici kontaktirali vođe kurdskih oporbenih skupina u vezi s potencijalnom operacijom.

Ako bi se iranske i iračke kurdske skupine pridružile ratu, to bi bio prvi ulazak značajne kopnene snage u bitku. Kurdske skupine imaju borbeno iskustvo iz sukoba sa skupinom Islamska država.

Dužnosnik Komale, još jedne kurdske iranske skupine, rekao je u srijedu da su njihove snage spremne prijeći granicu u roku od tjedan do deset dana te da "čekaju da teren bude prikladan". Govorio je pod uvjetom anonimnosti iz sigurnosnih razloga.

Kurdi u Iranu imaju dugu povijest ustanaka protiv sadašnje Islamske Republike i monarhije koja joj je prethodila. Tijekom vladavine šaha Mohameda Reze Pahlavija Kurdi su bili marginalizirani i potlačeni, a ponekad su se i pobunili.

Iako dijele želju za smjenom sadašnjih vlasti, kurdske skupine sukobljavaju se i s drugim oporbenim skupinama - posebno s frakcijom koju predvodi sin bivšeg šaha, Reza Pahlavi, koji je Kurde optužio da su separatisti koji žele podijeliti Iran.

Tri iračko-kurdska dužnosnika rekla su za AP da je u nedjelju navečer održan telefonski poziv između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Masouda Barzanija te Bafela Talabanija - čelnika Kurdistanske demokratske stranke (KDP) i Patriotske unije Kurdistana (PUK), dviju glavnih kurdskih stranaka u Iraku - kako bi razgovarali o situaciji u Iranu.

Govorili su pod uvjetom anonimnosti.

Jedan od dužnosnika rekao je da je Trump zatražio od iračkih Kurda da vojno podrže iranske kurdske skupine u operacijama u Iranu i da otvore granicu kako bi iranskim kurdskim skupinama omogućio slobodno kretanje naprijed-natrag.

Na pitanje o pozivu i izvješćima da je Trump tražio vojnu podršku za iranske kurdske skupine, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je: "Razgovarao je s kurdskim vođama u vezi s našom bazom koju imamo na sjeveru Iraka", ali je zanijekala da je Trump pristao na konkretan plan.

Irački kurdski dužnosnik rekao je da su irački Kurdi zabrinuti da bi izravno uključivanje u sukob izazvalo oštar iranski odgovor. Kurdska regija već je posljednjih dana svjedočila nizu napada dronovima i raketama Irana i savezničkih iračkih milicija, a cilj su bile američke vojne baze i američki konzulat u Irbilu, kao i baze kurdskih skupina.

U izjavi, PUK je potvrdio da je Talabani telefonski razgovarao s Trumpom, koji je "pružio pojašnjenje i viziju u vezi s američkim ciljevima u ratu". U izjavi se navodi da PUK "vjeruje da je najbolje rješenje povratak za pregovarački stol".

Glasnogovornici kurdske regionalne vlade u Iraku i Barzanija odbili su komentirati.

Uz odmazdu Irana, svaki pokret iračkih Kurda koji bi se pridružio prekograničnom napadu vjerojatno bi rasplamsao napetosti s iračkim milicijama koje podržava Iran, a koje su već preuzele odgovornost za raketne napade i napade dronovima na Irbil posljednjih dana.