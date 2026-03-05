VIDEO "Nitko ne želi ratovati za Izrael": Kaos u Kapitolu, više je ozlijeđenih. Proširila se snimka incidenta

Muškarac iz Sjeverne Karoline prosvjedovao je u američkom senatu protiv vojne akcije SAD-a u Iranu. Incident je prerastao u naguravanje s policijom u kojem je ozlijeđeno više osoba, a on je uhićen te je protiv njega podignuta optužnica.

Brian McGinnis (44), kandidat Zelene stranke za američki Senat, suočava se s trima točkama optužnice za napad na policijskog službenika te s još trima za opiranje uhićenju. To je za CNN potvrdila policija Kapitola u priopćenju u srijedu navečer.

McGinnisova ruka zapela je u vratima dok su ga policajci pokušavali izvući iz prostorije. Prolaznik je upitao muškarca: "Je li vaša ruka u redu?", na što je on odgovorio: "Ne, nije."

Incident u Kapitolu Foto: Afp

Policija navodi i da su tri policajca nakon incidenta zatražila liječničku pomoć zbog ozljeda.

Senator Sheehy joined Capitol Police in lifting up and ejecting anti war protestor Brian McGinnis from a SASC subcommittee hearing. McGinnis is a Green Party candidate running for Senate in N.C. An antiwar activist filmed the video below: pic.twitter.com/0dVA0ORWXQ — Alan He (@alanhe) March 4, 2026

"Ništa od ovoga ne znači da itko želi ratovati za Izrael", vikao je McGinnis, odjeven u uniformu marinca dok su ga policajci izvlačili iz dvorane za rasprave.

Republikanski senator iz Montane Tim Sheehy, koji se na snimci vidi kako pomaže policajcima, kasnije je na društvenim mrežama poručio: "Ovaj gospodin došao je u Kapitol tražeći sukob i dobio ga je. Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je potrebna, bez daljnjeg nasilja."

Capitol Police were attempting to remove an unhinged protestor from the Armed Services hearing. He was fighting back. I decided to help out and deescalate the situation.



This gentleman came to the Capitol looking for a confrontation, and he got one. I hope he gets the help he… https://t.co/MU1THo8fKA — Tim Sheehy (@TimSheehyMT) March 4, 2026

Policija Kapitola istaknula je kako prosvjedi unutar zgrada američkog Kongresa nisu dopušteni.