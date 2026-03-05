FOTO Kim Jong Un testirao krstareće rakete s novog razarača i najavio ubrzano nuklearno naoružavanje mornarice

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un dva je dana zaredom pregledavao novi razarač svoje mornarice prije njegovog službenog uvođenja u operativnu uporabu te je promatrao testiranje krstarećih projektila ispaljenih s ratnog broda, obećavši ubrzati nuklearno naoružavanje pomorskih snaga-

Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA objavila je da je Kim u utorak i srijedu posjetio zapadno brodogradilište Nampo, gdje je pregledao ratni brod Choe Hyon, razarač od 5000 tona koji je prvi put predstavljen u travnju 2025. godine. Tijekom posjeta obišao je i gradilište trećeg razarača iste klase.

Kim je razvoj broda Choe Hyon nazvao važnim korakom prema jačanju sposobnosti vojske da djeluje na većim udaljenostima i provodi preventivne napade. Prema navodima državnih medija, brod je dizajniran za različite sustave naoružanja, uključujući protuzračne i protubrodske sustave, kao i balističke i krstareće projektile koji mogu nositi nuklearne bojeve glave, piše AP.

Južnokorejski vojni dužnosnici i pojedini stručnjaci smatraju da je razarač vjerojatno izgrađen uz pomoć Rusije, s obzirom na sve bliže vojne veze dviju država, no dio analitičara i dalje sumnja u to je li brod u potpunosti spreman za aktivnu službu.

Sjeverna Koreja je u svibnju prošle godine predstavila još jedan razarač iste klase, ali je brod oštećen tijekom neuspjele ceremonije porinuća u luci Chongjin. Incident je izazvao oštru reakciju Kim Jong Una, koji je taj događaj nazvao kriminalnim.

Pjongjang je kasnije objavio da je brod, nazvan Kang Kon, ponovno porinut u lipnju nakon popravaka, iako vanjski stručnjaci dovode u pitanje njegovu operativnu spremnost.

Nakon što je u utorak promatrao probna morska ispitivanja razarača Choe Hyon, Kim je izjavio da brod ispunjava operativne zahtjeve te ga nazvao simbolom sve snažnijih pomorskih sposobnosti zemlje. Također je pozvao na izgradnju dva ratna broda godišnje tijekom sljedećih pet godina.

Državni mediji objavili su fotografije na kojima se vidi kako s obale prati lansiranje nekoliko projektila koji se uzdižu iznad broda u oblacima bijelog dima. Oružje je opisano kao strateško, termin koji se u Sjevernoj Koreji često koristi za sustave sposobne za nošenje nuklearnih bojevih glava.

Nakon godina intenzivnog razvoja balističkih projektila, Kim sve više pažnje usmjerava na pomorske sposobnosti, uključujući i izgradnju podmornice na nuklearni pogon. KCNA navodi da bi treći razarač koji se gradi u brodogradilištu Nampo trebao biti dovršen do listopada, kada se obilježava godišnjica osnutka vladajuće Radničke stranke.

Jačanje mornarice bilo je i jedna od ključnih tema na nedavnom kongresu Radničke stranke, gdje je Kim predstavio nove petogodišnje vojne ciljeve. Među njima su i planovi razvoja interkontinentalnih balističkih projektila koji bi se mogli lansirati s mora.

Napetosti između dviju Koreja posljednjih su godina ponovno porasle. Kim Jong Un više puta je izjavio da ne priznaje Sjevernu graničnu liniju koju je nakon Korejskog rata povuklo Zapovjedništvo Ujedinjenih naroda predvođeno SAD-om. Sporna zapadna morska granica bila je poprište više smrtonosnih pomorskih sukoba.

Na stranačkom kongresu Kim je dodatno potvrdio planove za širenje sjevernokorejskog nuklearnog arsenala, koji već uključuje različite sustave naoružanja sposobne pogoditi Sjedinjene Države i njihove saveznike u Aziji, te je ponovio čvrst stav prema Južnoj Koreji.

Istodobno je ostavio otvorena vrata mogućem dijalogu s administracijom Donalda Trumpa, ponavljajući zahtjev Pjongjanga da Washington odustane od inzistiranja na potpunoj denuklearizaciji kao preduvjetu za nastavak pregovora koji su već godinama u zastoju.