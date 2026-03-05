Iran se oglasio o projektilu koji je doletio u Tursku

"Oružane snage Islamske Republike Iran poštuju suverenitet susjedne i prijateljske zemlje Turske te niječu bilo kakvo lansiranje projektila prema teritoriju te države", navodi se u izjavi glavnog stožera koju je prenijela iranska novinska agencija Mehr.
"Upozoravamo sve strane da se suzdrže od radnji koje bi dovele do daljnje eskalacije sukoba u regiji. U tom kontekstu nastavit ćemo se konzultirati s NATO-om i našim ostalim saveznicima", priopćilo je tursko ministarstvo obrane, dodajući da nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.
Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je kako nema smisla da uništenje balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom zračnom prostoru pokrene članak 5 NATO-a koji jamči kolektivnu obranu.
Američke snage stacionirane su u bazi Incirlik na jugu Turske blizu Hataya, pokrajine u kojoj su pali ostaci NATO-vog presretača.