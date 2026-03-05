Iran se oglasio o projektilu koji je doletio u Tursku

Glavni stožer Oružanih snaga Irana odbacio je tvrdnje o ispaljivanju projektila prema Turskoj.

"Oružane snage Islamske Republike Iran poštuju suverenitet susjedne i prijateljske zemlje Turske te niječu bilo kakvo lansiranje projektila prema teritoriju te države", navodi se u izjavi glavnog stožera koju je prenijela iranska novinska agencija Mehr.

MSB: "Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi" pic.twitter.com/aWHuwep5jg — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) March 4, 2026

Podsjetimo, Turska je objavila da je protuzračna obrana NATO-a uništila balistički projektil ispaljen iz Irana koji se u srijedu kretao prema turskom zračnom prostoru.

Nije otkriveno kamo je točno projektil bio usmjeren, no glasnogovornik NATO-a rekao je da savez osuđuje iransko gađanje Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike.

Tursko ministarstvo obrane priopćilo je da je projektil preletio Irak i Siriju prije nego što su ga oborili NATO-vi sustavi protuzračne obrane stacionirani u istočnom Sredozemlju.

MSB: "Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de etkisiz hale getirildi"https://t.co/mLwWSOJmWD pic.twitter.com/DDNWdgF8M7 — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) March 4, 2026

"Upozoravamo sve strane da se suzdrže od radnji koje bi dovele do daljnje eskalacije sukoba u regiji. U tom kontekstu nastavit ćemo se konzultirati s NATO-om i našim ostalim saveznicima", priopćilo je tursko ministarstvo obrane, dodajući da nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.

Američki ministar rata Pete ⁠Hegseth ⁠izjavio je kako nema smisla da uništenje balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom zračnom prostoru pokrene članak 5 NATO-a koji jamči kolektivnu obranu.

Američke snage stacionirane su u bazi Incirlik na jugu Turske blizu Hataya, pokrajine u kojoj su pali ostaci NATO-vog presretača.