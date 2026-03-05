Još jedna zapadna zemlja mogla bi se uključiti u rat na Bliskom istoku: "Stajat ćemo uz saveznike..."

Kanadski premijer Mark Carney je u četvrtak rekao da ne može isključiti vojno sudjelovanje svoje zemlje u eskalirajućem ratu na Bliskom istoku.

Carneyjev ovotjedni posjet Australiji je zasjenjen sve širim ratom na Bliskom istoku, prouzročenim velikim američko-izraelskim napadima na Iran u kojima je ubijen njegov vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Carney je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s australskim kolegom Anthonyjem Albaneseom u Canberri odgovarao na pitanje o tome postoji li situacija u kojoj bi se Kanada uključila u sukob.

"Nemoguće je kategorički isključiti sudjelovanje", rekao je, naglašavajući da je pitanje "hipotetsko".

"Stajat ćemo uz naše saveznike", rekao je Carney, dodajući da "ćemo uvijek braniti Kanađane".

Carney je rekao da američko-izraelski napadi na Iran "nisu u skladu s međunarodnim pravom".

Međutim, podržava napore da se Iran spriječi u namjeri da razvije nuklearno oružje, što je položaj koji Kanada zauzima "sa žaljenjem" jer predstavlja "još jedan primjer neuspjeha međunarodnog poretka".

Kanadski vođa je u četvrtak ponovio svoj poziv na "deeskalaciju" u sukobu.

Svrha je Carneyjeve turneje po azijsko-pacifičkoj regiji smanjiti ovisnost Kanade o Sjedinjenim Američkim Država radi zaštite zemlje od, kako je rekao, gubljenja svjetskog poretka predvođenog SAD-om.

Cilj australskog dijela turneje je osigurati ulaganja i produbiti veze s partnerskom "srednjom silom" s kojom Kanada dijeli mnoge stavove.