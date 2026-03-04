Upamtite ove trikove: Zašto ne biste trebali točiti gorivo ako je cisterna na pumpi

Zbog nestabilnosti na svjetskom tržištu energenata, potaknute ratom na Bliskom istoku, cijene nafte naglo osciliraju, što se izravno odražava i na cijene goriva na domaćim crpkama.

U takvim okolnostima štednja goriva više nije samo ekološko pitanje, već i nužnost za mnoge vozače. Ujedno, postoje i trikovi koje valja uzeti u obzir kada ste na benzinskoj postaji kako biste izvukli maksimum iz svakog potrošenog eura.

1. Izbjegavajte točenje dok je cisterna na postaji

Ovo je zlatno pravilo koje iskusni vozači nikada ne krše. Ako vidite kamion-cisternu kako doprema gorivo na benzinsku postaju, produžite do sljedeće. Zašto? Dok se gorivo upumpava u goleme podzemne spremnike, ono podiže talog (prljavštinu i mikroskopske čestice) koji se prirodno nakuplja na dnu.

Opasnost: Iako pumpe imaju filtre, dio tog sedimenta može završiti u vašem rezervoaru, što s vremenom šteti filtrima goriva i motoru. Pričekajte barem sat vremena nakon što cisterna ode da se talog ponovno slegne.

2. Trik s temperaturom: Točite rano ujutro

Jeste li znali da se gorivo širi na toplini? Na benzinskim postajama gorivo se mjeri volumenom, a ne masom. Fizika na djelu: Gorivo je gušće kada je hladnije. Ako točite rano ujutro dok je zemlja još hladna, gorivo u podzemnim spremnicima je gušće. Kako dan odmiče i temperatura raste, gorivo se širi.

Rezultat: Za istu cijenu (volumen), ujutro ćete dobiti zapravo "više" energije u rezervoaru nego usred vrućeg popodneva.

Gorivo, ilustracija Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

3. Nemojte točiti "do čepa" (preko prvog "klika")

Većina vozača pokušava ugurati još koju litru nakon što pištolj automatski odradi "klik". To je pogreška iz dva razloga.

Moderni pištolji imaju sustav koji usisava višak para i goriva natrag u spremnik pumpe kako ne bi došlo do prelijevanja. Dakle, ono što "ugurate" nakon klika, često samo platite i vratite natrag postaji.

Šteta za auto: Svaki automobil ima sustav za isparavanje koji sprječava da pare goriva odu u atmosferu. Ako prepunite rezervoar, tekuće gorivo može ući u taj sustav i uzrokovati kvarove koji koštaju stotine eura.

4. Pravilo "pola rezervoara"

Stručnjaci preporučuju da rezervoar nikada ne praznite do kraja. Što je više zraka u rezervoaru, to gorivo brže isparava. Ako ga držite barem polupunim, smanjujete količinu zraka i samim time gubitak goriva kroz isparavanje.