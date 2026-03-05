Izraelski F-35 Adir prvi put srušio neprijateljski borbeni zrakoplov s ljudskom posadom

Zračni napadi na Iran donijeli su novi presedan u operativnoj povijesti borbenog zrakoplova F-35 američke proizvodnje. Izraelska inačica tog najmodernijeg borbenog zrakoplova američke proizvodnje, zabilježila je prvu potvrđenu zračnu pobjedu nad protivničkim zrakoplovom s posadom.

Izraelski F-35I Adir oborio je zrakoplov Yak-130 ruske proizvodnje iranskog ratnog zrakoplovstva iznad Teherana. "Ovo je prvo obaranje borbenog zrakoplova s posadom u povijesti od strane borbenog zrakoplova F-35I Adir“, priopćila je izraelska vojska u izjavi objavljenoj na platformi X.

IRANIAN JET SHOT DOWN: An IAF F-35I “Adir” fighter jet shot down an Iranian Air Force YAK-130 fighter jet.



This is the first shootdown in history of a manned fighter aircraft by an F-35 “Adir” fighter jet. pic.twitter.com/q6lJb38gRJ — Israeli Air Force (@IAFsite) March 4, 2026

Lockheed Martinov F-35 Lightning II ušao je u operativnu uporabu 2015. godine, a koristi ga približno desetak država, među njima i Izrael koji raspolaže vlastitom inačicom tog borbenog zrakoplova pod nazivom Adir (Moćni).

Yakovljev Yak-130, koji NATO označava nazivom Mitten, podzvučni je dvosjedni laki borbeni zrakoplov koji se ujedno široko koristi za obuku pilota. Rusija je proizvela stotine tih letjelica od njihova uvođenja u uporabu 2010. godine, a nekoliko ih je isporučeno i Iranu.

Izraelski borbeni zrakoplovi napadaju ciljeve diljem Irana otkako su vojne operacije započele protekle subote, gađajući sustave protuzračne obrane, lansere projektila i vojne objekte. Poginule su stotine ljudi, uključujući visoke vojne dužnosnike, državne dužnosnike i vrhovnog vođu ajatolaha Hamneija.

Britanski F-35 borbeni zrakoplovi također sudjeluju u zračnim operacijama u regiji. Zrakoplovi Kraljevskog ratnog zrakoplovstva nedavno su iznad Jordana oborili bespilotne letjelice, što je njihovo prvo borbeno obaranje zračne prijetnje, priopćilo je ranije britansko Ministarstvo obrane.

Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Država (CENTCOM) priopćilo je početkom tjedna da su američke snage bombardirale više od 1700 ciljeva u Iranu otkako su operacije započele u subotu.