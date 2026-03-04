Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane

Evakuacija slovenskih državljana s Bliskog istoka dobila je neočekivan zaplet. Zrakoplov koji je prevozio evakuirane na putu prema domovini navodno je morao reagirati nakon što mu je put presjekao američki vojni dron, prenose Slovenske Novice.

Pišu kako je prema portalu Flight radar, putanju slovenskog zrakoplova prešao američki vojni dron Northrop Grumman MQ-4C Trito

n u vlasništvu američke vojske.

Budući da lete u civilnom zračnom prostoru, moraju odašiljati signale, zbog čega su vidljivi i tragačima zrakoplova. Vjeruje se da je došao iz američke vojne baze Sigonella u Italiji.

Unatoč napetoj situaciji, prva skupina slovenskih državljana uspješno je poletjela iz Maskata u Omanu. To potvrđuju podaci o letovima, a informaciju je potvrdio i slovenski vladin Ured za komuniciranje. Iz vlade poručuju da se operacija evakuacije provodi prema planu, uz stalno prilagođavanje sigurnosnim okolnostima u regiji.

Među putnicima nalazi se i teško bolesno dojenče s visokom temperaturom od 40 stupnjeva, što je dodatno povećalo zabrinutost obitelji i nadležnih službi, pišu Slovenske Novice.