Bejrut u plamenu, Teheran: "Gađat ćemo i nuklearno postrojenje!"

Tisuće Britanaca i dalje blokirano na Bliskom istoku Prvi čarter let britanske vlade za Britance koji žele napustiti Bliski istok nije uspio poletjeti, doznaje Sky News.

Objavljena službena procjena mrtvih u torpediranju iranskog broda Najmanje 87 ljudi poginulo je nakon što je iranski ratni brod IRIS Dena potonuo u Indijskom oceanu, priopćili su dužnosnici Šri Lanke, nakon što je američka podmornica ispalila torpedo.

Novi val napada Izraelska vojska objavila je da je pokrenula široki val napada na iransku državnu infrastrukturu diljem Teherana.

Izrael objavio video i poruku Na X-u Izraelskih obrambenih snaga objavljen je video vojnih aviona te je napisana poruka: "Na putu da ispišemo povijest".

Prvi čarter let s američkim državljanima napustio Bliski istok State Department je u srijedu objavio da je njegov prvi čarter let s američkim državljanima napustio Bliski istok i vratio se u SAD.

Iran je pokrenuo napad dronom na Amazonov podatkovni centar Iran je pokrenuo napad dronom na Amazonov podatkovni centar u Bahreinu, izvijestila je iranska državna novinska agencija, piše CNN.

Izrael je napao ciljeve Hezbollaha u Bejrutu Izraelska vojska tvrdi da je započela napade na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu. Glasna eksplozija čula se u glavnom gradu Libanona.

Katar evakuira stanovnike u blizini američkog veleposlanstva Stanovnici u blizini američkog veleposlanstva u Dohi evakuiraju se, objavile su vlasti. U izjavi, katarsko ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da je potez privremena mjera opreza.

Objavljen identitet dvojice preostalih poginulih vojnika Pentagon je javno objavio identitet dvojice preostalih pripadnika oružanih snaga koji su poginuli u napadu dronom u Kuvajtu u nedjelju. Vojnici su identificirani kao bojnik Jeffrey O’Brien, 45, iz Indianole u Iowi, i časnički namjesnik 3. klase (Chief Warrant Officer 3) Robert Marzan, 54, iz Sacramenta u Kaliforniji. Kao i četvorica vojnika prethodno identificiranih u utorak, O’Brien i Marzan bili su raspoređeni u 103. Zapovjedništvo za logističku potporu (103rd Sustainment Command), pričuvnu postrojbu Kopnene vojske iz Iowe.

Iran je lansirao novu raketnu paljbu prema Izraelu Iran je noćas lansirao novu raketnu paljbu prema Izraelu, objavila je izraelska vojska. Sirene su se oglasile u Jeruzalemu i drugim područjima središnjeg Izraela. To označava treći val projektila ispaljenih na Izrael iz Irana od ponoći.

Iran prijeti napadom na izraelsko nuklearno postrojenje Iran prijeti da bi mogao gađati izraelsko nuklearno postrojenje u Dimoni ako SAD i Izrael pokušaju promijeniti vlast u Teheranu. Prem tvrdnjama tamošnje novinske agencije IRNA-e, cilj će biti napadnut ako SAD i Izrael nastave inzistirati na promjeni režima u Iranu. "Ovo je vjerojatno dosad najizravnija i najopasnija prijetnja Irana prema ključnoj infrastrukturi u Izraelu.

Izrael objavio da je uništio oko 300 iranskih raketnih lansera Izraelska vojska u srijedu je objavila da je od početka aktualnog vala napada u Iranu uništila oko 300 iranskih raketnih lansera. Izraelski vojni glasnogovornik Nadav Shoshani rekao je da su operacije usmjerene na bacače raketa i zalihe projektila značajno doprinijele smanjenju broja raketa koje se dnevno ispaljuju iz Irana. Izraelska vojska je prvi put također objavila da je napala vojne ciljeve u gradovima Isfahan i Shiraz, uključujući skladišta raketa.