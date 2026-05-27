Oni istražuju propuste, prokazuju prevarante, pričaju teške ljudske sudbine i mijenjaju živote: Ovo je njihova 800. emisija!

Provjereno ovog četvrtka donosi jubilarnu 800. epizodu!

Ova emisija Nove TV, koja je već više od 18 godina sinonim za istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj, u dosadašnjih je 800 epizoda donijela nevjerojatne priče, istraživala propuste u radu institucija, prokazivala prevarante, ispričala teške ljudske sudbine, a neke živote i promijenila.

Redakcija koju čine Ema Branica, Maja Medaković, Ana Malbaša, Danka Derifaj, Barbara Majstorović Ivezić, Jelena Rastočić, Nikolina Cetinić i Martina Pandža Brnić, predvođena urednikom Matom Barišićem, za svoj rad dobila je i brojna priznanja struke, a samo ove godine čak dvije nagrade HND-a za priče koje su obilježile proteklu godinu.

I u četvrtak Provjereno donosi priče koje moraju biti ispričane, a među njima istražuju i hoće li zbog ubojstva mladog Luke Milovca zaista doći do promjene i izmjena zakona? Dok se najavljuje jači zaštitni nadzor, Provjereno propituje tko će ga provoditi te je li doživotan zatvor rješenje?

Imaju i priču o obitelji koja mjesecima živi noćnu moru. Dobivaju stotine lažnih prijava i sve od anonimnog prijavitelja - da tuku dijete, da je netko ubijen u njihovu stanu, pa i dojave o bombama. Policija je cijeli slučaj predala DORH-u, koji u dva mjeseca nije pozvao žrtve da daju iskaz.

Ekipa Provjerenog uputila se do stočara koji do veterinara moraju putovati desecima kilometara dalje i donose primjer kako je birokracija svojim potezom zagorčala život poljoprivrednika, a rad i egzistenciju mnogih veterinara stavila pod upitnik.

Donose i jednu lijepu priču o nesvakidašnjem prijateljstvu i jednom posebnom papagaju! Žak se svađa, psuje, galami, ali i neizmjerno voli. Sa svojim Zlatkom redovito ide u vožnje, šetnje i na kave. Priča o najbrbljavijoj ptici i čovjeku koji na društvenim mrežama nasmijavaju 100 tisuća ljudi.

