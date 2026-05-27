Velika zona zabrane letova: Kremlj uvodi stroge mjere zbog napada iz Ukrajine

Ruske vlasti planiraju od početka lipnja opsežna ograničenja za civilno zrakoplovstvo u moskovskoj zračnoj zoni, kao i iznad središnjih dijelova Rusije, čime bi praktički zatvorila velik dio zračnog prostora za privatne zrakoplove i poslovne avione.

Udruga vlasnika i pilota zrakoplova (AOPA) navodi da će se zona zabrane letenja do 5100 metara protezati od granice s Bjelorusijom do ruskih gradova Jekaterinburga i Samare na istoku, dok će se na jugu povezivati s privremenim ograničenjima koja su već na snazi.

Letovi civilnih zrakoplova u zračnoj zoni Moskve na visinama do 5100 metara bit će potpuno zabranjeni, dok će se zabrana na ostalim dijelovima odnositi na gotovo sve neredovne letove, a čarter-letovi nastavit će prometovati bez promjena. Iznimke su predviđene i za medicinske evakuacije, tehničke operacije i letove koji se obavljaju prema državnim ugovorima, piše Ukrajinska Pravda.

Odluka je donesena zbog sve češćih ukrajinskih dalekometnih napada dronovima kojima ciljaju vojne objekte, naftnu infrastrukturu, industrijska postrojenja i logistička čvorišta daleko od bojišnice. Sve veći domet i učestalost tih napada stvaraju dodatni pritisak na rusku protuzračnu obranu i više su puta poremetili zračni promet oko Moskve i drugih regija.

Ruski kanal Aviatorshchina izvijestio je da bi ograničenja mogla ostati na snazi do kraja rata u Ukrajini te da će te mjere praktički zatvoriti velik dio neba iznad središnje Rusije za lako zrakoplovstvo. Neki aeroklubovi već razmatraju preseljenje aktivnosti iza Urala zbog očekivanih ograničenja i sve češćih zatvaranja zračnog prostora.

Ruske zrakoplovne zajednice također nagađaju da bi pooštravanje mjera moglo biti povezano s incidentom iz ožujka 2026. godine u blizini Kolomne, kada je navodno ruska protuzračna obrana greškom srušila civilni zrakoplov tijekom napada dronovima.