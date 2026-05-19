Vance: "Mislimo da smo postigli velik napredak i da Iranci žele postići dogovor"

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je u utorak da su Sjedinjene Države i Iran postigli velik napredak u svojim razgovorima i da nijedna strana ne želi nastavak vojne kampanje.

"Mislimo da smo postigli velik napredak. Mislimo da Iranci žele postići dogovor", rekao je Vance novinarima na brifingu u Bijeloj kući.

Vance je kazao da je upravo razgovarao s predsjednikom Donaldom Trumpom koji je ponovno naglasio da je ključno pitanje za SAD da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.

Kada bi se to dogodilo, zemlje oko Perzijskog zaljeva tada bi htjele vlastito oružje, a zatim bi ga htjele i druge zemlje diljem svijeta, kazao je Vance.

"Želimo da broj zemalja koje imaju nuklearno oružje bude mali i zato Iran ne može imati nuklearno oružje", rekao je.

Sjedinjene Države žele da Iran surađuje s Washingtonom na procesu kojim bi se osiguralo da Iranci neće obnoviti svoje kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja u godinama koje dolaze.

"To je ono što pokušavamo postići u pregovorima“, rekao je.

Trump je pod pritiskom da postigne sporazum kojim bi se ponovno otvorio Hormuški tjesnac - ključna ruta za globalnu opskrbu naftom i drugim robama.

On je izrazio nadu da je dogovor o okončanju sukoba blizu, ali i zaprijetio obnavljanjem vojnih udara na Iran ako se ne postigne sporazum.

Na pitanje može li Rusija preuzeti iranski obogaćeni uranij, Vance je rekao: "To trenutno nije plan vlade Sjedinjenih Država. Iranci nisu potaknuli" to pitanje.