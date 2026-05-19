Stigao oštar odgovor Trumpu: "Iran je ujedinjen i spreman na novu vojnu eskalaciju"

Iranska vlada signalizirala je svoju spremnost za ponovnu vojnu eskalaciju, nakon novih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Iran je ujedinjen i odlučno spreman suprotstaviti se svakoj vojnoj agresiji", napisao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi na platformi X.

"Za nas predaja nema smisla. Ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici", dodao je.

Američki predsjednik Donald Trump jučer je rekao da su Sjedinjene Države danas planirale izvesti vojne napade na Iran, ali da su odustale jer su u tijeku "ozbiljni pregovori" o okončanju rata.

Pišući na svojoj platformi Truth Social, Trump je rekao da su ga čelnici nekoliko zaljevskih država pozvali da ne nastavi s napadom te da je pristao na njihov zahtjev.

Trump je, međutim, u utorak rekao da će Sjedinjene Države možda morati ponovno napasti Iran i dodao da je bio samo sat vremena nadomak odluci o napadu prije nego što ga je odlučio odgoditi.

"Tek me sat vremena danas dijelilo od toga da donesem odluku o napadu", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Kazao je i da iranski čelnici mole da se postigne dogovor, ali da će, ne postigne li se, u predstojećim danima uslijediti novi američki napad.

SAD i Izrael započeli su krajem veljače velike napade na Iran. Teheran je odgovorio protunapadima na Izrael i arapske zemlje Zaljeva koje su saveznice Washingtona.

Prekid vatre, koji je nedavno jednostrano produžio Trump, na snazi ​​je od početka travnja. No, međusobni vojni okršaji prijete obustavljanjem primirja.

I dalje nema pomaka prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, kritičnog plovnog puta za transport nafte i plina.

Nedostatak napretka u diplomatskim naporima također je potaknuo rastuću frustraciju Sjedinjenih Država i očekivanja da se velike borbene operacije nastave.