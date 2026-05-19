Ne uvodi samo Split zabranu prodaje alkohola. Evo koji gradovi idu istim stopama, a tko se još premišlja

Split planira zabraniti prodaju alkohola od 21 sat do šest ujutro kako bi stao na kraj opijanju i neredima u staroj gradskoj jezgri. Treba naglasiti kako se ta odluka odnosi isključivo na kioske i trgovine, a ne na ugostiteljske objekte. Razlog tomu su neredi i opijanje tijekom sezone.

Izgleda da će Split biti primjer i drugim gradovima. Zadar je već najavio da namjerava ograničiti alkohol, a zabranu planira i Makarska, gdje tvrde da su problem postale trgovine i suvenirnice koje prodaju jeftin alkohol u centru grada. Hvar je isto tako mjesto koje sigurno uvodi zabranu.

Dubrovnik i Zagreb još nisu donijeli odluku. Zagrebački gradonačelnik je rekao kako prvo mora razgovarati s koalicijskim partnerima nakon što je zakon stupio na snagu.

S druge strane, Šibenik, Rovinj, Sinj i Labin zasad ne planiraju uvoditi zabrane. Iz Labina poručuju da već postoji dovoljno zakona koji reguliraju prodaju i konzumaciju alkohola, a da su oni mirna destinacija koja još nije imala problem s prekomjernom konzumacijom.

Od 15 gradova koje je Nova TV kontaktirala, četiri grada sigurno uvode zabranu, četiri su protiv, dok ostali još nisu donijeli konačnu odluku.

