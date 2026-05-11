Kriza u Hormuzu kao velika prilika: Sve više zemalja okreće se drugačijem gorivu

Skupina zemalja, uglavnom globalnog juga, poručila je tijekom međunarodnog prometnog samita u Leipzigu da kriza u Hormuškom tjesnacu ukazuje na potrebu smanjenja fosilnih goriva u prometu te prelazak na ona iz obnovljivih izvora.

Barel nafte tipa Brent poskupio je sa 70,5 dolara na 100 dolara od kada su krajem veljače SAD i Izrael napali naftom bogati Iran, uslijed čega je ta zemlja zatvorila Hormuški tjesnac. Njime obično prolazi 25 posto svjetskih naftnih tankera.

Međunarodni transportni forum (ITF), organizacija koja okuplja 72 zemlje, prošli tjedan je na svom godišnjem samitu izvijestila da je na snazi "sistemski transportni šok“.

Dominikanska Republika, turistička otočna zemlja u Karipskom moru, jedna je od zemalja koja sve teže podnosi poskupljenje benzina.

"To nam stvara velike proračunske probleme. Vlada naše male zemlje to ne može podnositi, a niti naši stanovnici“, izjavio je Milton Morrison, izvršni direktor Nacionalnog instituta za promet i kopneni prijevoz Dominikanske Republike.

"Moramo stoga smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i tražiti energiju za naš javni promet u obnovljivim izvorima“, dodao je.

Za nekoliko tjedana bi milijuni ljudi trebali krenuti na ljetne godišnje odmore, a aviokompanije poskupljuju letove jer se udvostručila cijena mlaznog goriva.

Skupina od 11 zemalja, poznata kao "Koalicija za dekarbonizaciju prometa“, u četvrtak je nanovo pozvala svijet na smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima, nakon što je prije šest mjeseci objavila svoju deklaraciju na klimatskoj konferenciji COP30 u brazilskom gradu Belemu.

Do 2035. cilj smanjiti potrošnju energije u prometnom sektoru za 25 posto

U njoj su se zemlje koje osjećaju posljedice klimatskih promjena – Čile, Brazil, Kolumbija, Kostarika, Honduras i Dominikanska Republika, zajedno sa Slovenijom, Španjolskom, Portugalom i Norveškom – obvezale da će do 2035. godine smanjiti potrošnju energije u svom prometnom sektoru za 25 posto.

Uz to su poručile da će trećinu te energije dobivati iz obnovljivih izvora i biogoriva. Njima se sada pridružila i Etiopija, a vjeruju da će broj zemalja ubrzano rasti s obzirom na aktualnu situaciju na Bliskom istoku.

"Obvezujući se da ćemo smanjiti potrošnju energije u prometu za 25 posto do 2035., šaljemo jasan signal: odbacujemo fosilna goriva“, izjavio je Bareo Hassen, ministar prometa Etiopije.

Promet u svijetu sudjeluje s 20 posto emisija CO2 te je i dalje jedan od sektora u kojem je najteže provesti smanjenje onečišćenja.

Prije 10 dana su se u Kolumbiji okupili predstavnici 57 zemalja na „Prvoj konferenciji o prijelazu s fosilnih goriva“.

"Smetnje nastale zbog neprijateljstava u Hormuškom tjesnacu ukazuju da je smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima ključno“, navedeno je u zaključku te konferencije održane u primorskom mjestu Santa Marta.

"Neophodno je održati naš planet nastanjivim, osigurati energetsku sigurnost i izgraditi ekonomsku otpornost na nestabilna tržišta fosilnih goriva“, dodano je.

Pa ipak, zemlje sudionice su izvijestile da je napuštanje fosilnih goriva "kompleksno, iziskuje vremena te je potrebno pažljivo upravljanje“.