Umjetna inteligencija otkrila šokantnu istinu o slavnoj slici

Umjetna inteligencija može prepoznati detalje na slikama koji često promiču ljudskom oku. Upravo je takva tehnologija otkrila nešto neobično na jednom od najpoznatijih djela renesansnog majstora Rafaela - jedno lice na slici zapravo nije naslikao on.

Riječ je o liku svetog Josipa, prikazanom u gornjem lijevom kutu slike Madonna della Rosa, poznate i kao Madona s ružom. Iako se slika stoljećima pripisuje Rafaelu, znanstvenici i povjesničari umjetnosti dugo raspravljaju o njezinu pravom autorstvu.

Povijesni zapisi bilježe da se slika 1667. godine nalazila u samostanu u Španjolskoj, gdje je ostala sve dok 1857. nije ušla u zbirku španjolskog nacionalnog muzeja umjetnosti. No njezino podrijetlo prije tog razdoblja ostaje potpuna nepoznanica.

Iako se djelo u Španjolskoj oduvijek smatralo Rafaelovim originalom, stručnjaci su primijetili da se paleta boja i izvedba lika svetog Josipa razlikuju od ostalih figura na slici. To je potaknulo sumnje da su u nastanku djela sudjelovali i drugi članovi Rafaelove radionice.

"Pripisivanje Rafaelovoj radionici postupno je prihvaćeno, a posebice se spominju njegovi učenici Giulio Romano i Gianfrancesco Penni", izjavio je 2023. Howell Edwards, kemičar sa Sveučilišta Bradford.

Najnovija analiza temeljena na umjetnoj inteligenciji dala je dodatnu težinu tim sumnjama. Istraživači iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država razvili su poseban algoritam testiran na slikama za koje se sa sigurnošću zna da ih je naslikao Rafael.

"Koristeći dubinsku analizu značajki, naučili smo računalo prepoznavati Rafaelov stil do iznimno detaljne razine - od poteza kistom i palete boja do sjenčanja i mikroskopskih detalja", objasnio je matematičar i računalni znanstvenik Hassan Ugail sa Sveučilišta Bradford te dodao: "Računalo vidi daleko dublje od ljudskog oka."

Za analizu su koristili modificiranu verziju algoritma ResNet50, razvijenog u Microsoftu, u kombinaciji s metodom strojnog učenja poznatom kao Support Vector Machine. Ta je metoda ranije pokazala točnost od 98 posto u prepoznavanju Rafaelovih djela. Za razliku od uobičajenog pristupa, ovaj put analizirana su pojedinačna lica na slici.

Rezultati su pokazali da su Madona, dijete i sveti Ivan gotovo sigurno Rafaelovo djelo, dok se lice svetog Josipa izdvaja kao najvjerojatnije djelo drugog umjetnika. Istraživači ističu da su i ranije analize upućivale na to da je Josipovo lice slabije izvedeno u odnosu na ostale figure.

"Kad smo analizirali cijelu sliku, rezultati nisu bili jednoznačni. No kada smo testirali pojedinačne dijelove, pokazalo se da je ostatak slike Rafaelov, dok Josipovo lice najvjerojatnije nije", rekao je Ugail.

Postoji mogućnost da je lice naslikao Giulio Romano, jedan od Rafaelovih učenika, no to zasad nije moguće sa sigurnošću potvrditi. Studija tako predstavlja još jedan primjer kako moderna tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, pomaže u otkrivanju skrivenih tajni klasičnih umjetničkih djela.