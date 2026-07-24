"Trumpovi argumenti nemaju temelja, ali ovo nije kraj rastu carina"

Odluku o novim carinama američkog predsjednika Donalda Trumpa u Dnevniku Nove TV analizirao je naš dopisnik iz SAD-a Ivica Puljić.

Na pitanje voditeljice Romine Knežić ima li naznaka da bi ova Trumpova odluka mogla doći pred Vrhovni sud SAD-a, kao što je to bio slučaj s prošlom, Puljić je rekao da za sada nema takvih naznaka, ali da se svejedno može očekivati da će se slučaj opet okončati pred Vrhovnim sudom.

"Argument da se ovime kažnjava prisilni rad u nekim državama nema nikakvog temelja, osobito kada su EU ili Kanada u pitanju. U nekim dijelovima SAD-a, ne svim, vlada skoro nehuman odnos prema zaposlenicima, od toga da mnogi nemaju plaćen odmor do toga da rodilje mogu ostati kod kuće s bebom najviše tri mjeseca, i to neplaćeno. Dosta zaposlenika nema plaćeno zdravstveno osiguranje", objasnio je Puljić.

Vrhovni sud ukinuo većinu Trumpovih carina iz prvog vala

Podsjetio je da je u veljači Vrhovni sud poništio većinu Trumpovih carina, jer je zaključio da je njegova administracija prekoračila svoje ovlasti.

"Bijela kuća zaziva da je ovo najopsežnija akcija u području radnih prava koju su SAD ikad poduzele, umanjujući činjenicu da je to učinjeno samo da bi se zamijenile prethodne carine koje su istekla sinoć u ponoć", kaže Puljić.

Trump uvodi nove carine za 60 zemalja Foto: Dnevnik Nove TV

Dodao je da je određena roba, poput nafte i prirodnog plina, izuzeta iz carina kako bi se izbjegla ekonomska previranja u SAD-u, a novo uvođenje carina opisao je riječima: "Ako ne može preko brda, onda ćemo probati oko brda".

Carine će još rasti ove godine

S obzirom na to da se to odluke Vrhovnog suda o prvom valu carina u američki proračun slilo 200 milijardi dolara, voditelj Stipe Sladoljev pitao je jesu li uvoznici pokrenuli postupke za povrat novca.

Puljić je rekao da je za mnoge uzvoznike ključno to što se njihove carinske stope neće drastično mijenjati. Dodao je da se ne očekuje da će ovo biti kraj Trumpovim carinama, već da se očekuje da će SAD dodatno povećati stope kasnije ove godine.

"Do sada je vlada vratila 81 od 200 milijardi dolara. Većina isplata bila je u svibnju i lipnju. Povrati se vraćaju s kamatama, a one se gomilaju na 22 milijuna dolara dnevno, mjesečno na 650 milijuna dolara, a to sve plaća vlada, odnosno porezni obveznici", rekao je Puljić.

Potrošači snosili 95 posto tereta carina

U lipnju je Ministarstvo pravosuđa podnijelo žalbu za ograničavanje opsega povrata, pojasnio je Puljić, a vlada je tvrdila da bi se novac trebao vratiti samo uvoznicima koji su izričito podnijeli tužbe.

Trump uvodi nove carine za 60 zemalja Foto: Dnevnik Nove TV

"Samo registrirani uvoznici koji su izvorno platili carine na granici imaju zakonsko pravo podnijeti zahtjev za povrat novca, iako studije pokazuju da su američki potrošači snosili do 95 posto tereta carina putem viših maloprodajnih cijena", nastavio je Puljić i dodao da ne postoji izravan mehanizam da se novac vrati svakodnevnim kupcima.

"Za kraj, prilično je žalosno da oni koji su neprikosnoveni Trumpovi pristaše i dalje vjeruju da Kina i druge države koje izvoze u SAD plaćaju te carine, a ne američke kompanije i građani", zaključio je dopisnik Nove TV Ivica Puljić.