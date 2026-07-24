Trump uvodi nove carine, na udaru i EU: "To doista nema smisla"

Australija je u petak objavila da nove američke carine nemaju smisla te da je vlada razočarana odlukom kojom će se postojeće carine za tu zemlju povećati s 10 na 12,5 posto, a novim carinama usprotivila se i brazilska vlada.

"Prema našem mišljenju, to doista nema smisla", rekao je australski ministar obrane Richard Marles za ABC Radio.

Američka administracija od petka uvodi nove carine od 10 i 12,5 posto na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz Europske unije, zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada, i to u trenutku kada istječe primjena privremene globalne carine od 10 posto.

Taj je potez najnoviji pokušaj Bijele kuće da oživi viziju predsjednika Donalda Trumpa iz predizborne kampanje o uvođenju gotovo univerzalnih carina, nakon što je Vrhovni sud SAD-a u veljači poništio njegove "recipročne" carine u rasponu od 10 do 50 posto. Te su carine prethodno uvedene na temelju zakona o izvanrednom stanju s ciljem da se smanji američki trgovinski deficit.

Australski ministar trgovine Don Farrell izjavio je da je uvođenje novih carina od strane SAD-a "potpuno neopravdano" te da će nastaviti pritisak na američke trgovinske dužnosnike da ukinu sve carine na australsku robu.

I brazilska vlada odbacila je carine koje su Sjedinjene Države uvele toj južnoameričkoj zemlji i još 59 trgovinskih partnera, nazvavši taj potez "potpuno proizvoljnim" i "neopravdanim".

"Budući da nema pravnu osnovu u domaćem zakonodavstvu za potporu svojoj protekcionističkoj trgovinskoj politici, Ured američkog trgovinskog predstavnika odlučio je manipulirati pitanjem od velike važnosti za ljudska prava i pokret za prava radnika", poručili su iz Brazila, čiji će izvoz od petka u SAD prema toj mjeri biti oporezovan stopom od 12,5 posto.

Brazil je najavio da će odmah pokrenuti postupke za aktiviranje mehanizama odgovora predviđenih njegovim "Zakonom o reciprocitetu" te da će slučaj iznijeti pred mehanizam Svjetske trgovinske organizacije za rješavanje sporova.

Šefica diplomacije EU-a dovodi u pitanje razloge SAD-a za nove carine uvedene bloku

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas dovela je u pitanje razloge Washingtona da uvede nove carine na robu iz Europske unije, rekavši u petak da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada neutemeljene.

"Ne možete to reći za Europsku uniju", kazala je Kallas za Reuters na marginama sastanka Saveza država jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili.

"Ako uspoređujete naše radno zakonodavstvo s onim u Sjedinjenim Državama, mislim, mi imamo plaćeni godišnji odmor, imamo veoma dobre radne uvjete za naše djelatnike pa to zaista nije utemeljeno", dodala je.

Na pitanje je li EU očekivala da će biti obuhvaćena novim američkim mjerama, Kallas je odgovorila: "Tko više može pratiti kada se carine uvode, a kada ukidaju? Ne, to nismo očekivali."

Kallas je rekla da će EU zatražiti pojašnjenje Washingtona, dodajući da je blok ispoštovao transatlantski trgovinski sporazum postignut prošle godine te da su ga nove carine iznenadile. "Imali smo dogovor s Amerikom i pridržavali smo se tog dogovora, te strane dogovora", rekla je. "Zato nam je ovo neugodno iznenađenje da se taj dogovor ne poštuje".

Govoreći o Rusiji, Kallas je kazala da je najnoviji paket sankcija Europske unije usmjeren na dodatni pritisak na Moskvu i ograničavanje njezine sposobnosti financiranja rata u Ukrajini.

"Cilj je uskratiti im sredstva za financiranje ovog rata", rekla je. Dodala je da sankcije već imaju učinak na rusko gospodarstvo te otežavaju Moskvi prikupljanje kapitala na međunarodnim tržištima. "Vidimo i da zbog sankcija više ne mogu prikupljati kapital u inozemstvu. Jasno je da te mjere, zajedno s drugim elementima, imaju učinak", rekla je.

Vijeće Europske unije u četvrtak je odobrilo 21. paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, kojim su uvedena nova ograničenja za ruski bankarski sektor i mreže povezane s kriptovalutama.

Kallas je naglasila da su sankcije samo jedan dio šire europske strategije usmjerene na to da se Rusiju prisili na ozbiljne pregovore s Ukrajinom. "Imamo više elemenata u tom pristupu. Sankcije su samo jedan od njih. Razmatramo što još možemo učiniti kako bismo izvršili pritisak na Rusiju da uistinu sjedne za pregovarački stol i pregovara s Ukrajinom", rekla je.