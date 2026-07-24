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Trump uvodi nove carine, na udaru i EU: "To doista nema smisla"

PišeHina, 24. srpnja 2026. @ 06:20 komentari
Donald Trump, predsjednik SAD-a
Donald Trump, predsjednik SAD-a Foto: Getty Images via AFP
Riječ je o najnovijem pokušaju Bijele kuće da oživi viziju amerićkog predsjednika Donalda Trumpa iz predizborne kampanje o uvođenju gotovo univerzalnih carina.
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