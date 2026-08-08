Nesvakidašnja drama u susjedstvu, oglasio se i gradonačelnik: "Nisam mislio da ću morati pisati o nečemu ovakvom"

Bár eleinte arról szóltak a hírek, hogy a vaddisznót elütötte egy metrószerelvény, később kiderült, hogy a rémült állat a peronon sétált, majd egyszerűen bebújt az állomáson várakozó szerelvény vezetőfülkéje alá. Az ügyben kérdéseket küldtünk a BKV-nak. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. FRISSÍTÉS, 12:17: Információnk szerint egy vadászt hívtak a helyszínre, aki kilőtte a megsérült állatot. A tetemet ponyvával letakarva hozták a felszínre. Nem sokkal ezután újraindult a 2-es metró. Videó forrása: olvasónk, egy BKK dolgozó