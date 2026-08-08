Eskalirao sukob dviju zemalja nakon krize u enklavi: U zračnim lukama stvorili se dugi redovi

Svađa dviju članica Europske unije oko migrantske krize prelila se na zračne luke i luke. Španjolska je uvela granične kontrole na svim linijama iz Italije, što je izravan odgovor na identičan potez koji je Rim povukao tjedan dana ranije. Do potpunog zaoštravanja odnosa između španjolskog premijera Pedra Sáncheza i talijanske premijerke Giorgije Meloni došlo je nakon što je u španjolsku enklavu Ceutu u kratkom roku ušlo čak 78 tisuća migranata iz Maroka.

Iako dvije zemlje nemaju kopnenu granicu, talijanska vlada privremeno je suspendirala Schengen kako bi, tvrde, spriječila da migranti iz Ceute stignu na njihov teritorij. Madrid je te optužbe oštro odbacio i nazvao ih potpuno neutemeljenima jer izbjeglice iz Ceute fizički uopće ne mogu ući u schengenski prostor. Ipak, obje strane sada provode provjere, što je iznenadilo brojne putnike. U talijanskim zračnim lukama stvorili su se dugi redovi jer se letovi iz Španjolske usmjeravaju na posebne trake, dok putnicima koji stižu u Madrid policija pregledava dokumente još u samom zrakoplovu, piše BBC.

Potez Italije odmah su podržale Finska i Danska, dok je Češka otišla korak dalje i zatražila da se Španjolsku privremeno izbaci iz Schengena. S druge strane, situacija na terenu i dalje je napeta. Iako je većina ljudi vraćena u Maroko, u Ceuti je ostalo gotovo 1400 maloljetnika, a procjenjuje se da je stotinu osoba izgubilo život tijekom opasnog prelaska. Unatoč tome, na društvenim se mrežama već organiziraju nove grupe i najavljuje novi val prelazaka sredinom kolovoza.

Kao glavni povod za izbijanje ove krize navodi se nedavna odluka španjolskog Vrhovnog suda prema kojoj se migranti zatečeni na moru više ne smiju automatski vraćati u Maroko. Izvor iz marokanskih vlasti poručio je da je tom odlukom pao cijeli sustav odvraćanja, dok Bruxelles i Madrid krivca vide u kriminalnim mrežama koje su dezinformacijama potaknule tisuće ljudi na proboj granice. Španjolske kontrole prema Italiji ostat će na snazi najmanje do početka rujna.