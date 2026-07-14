Šokantni podaci: Rusi pobili na stotine ratnih zarobljenika, a gotovo sve puštene prethodno su mučili

Rusi su ubili najmanje 129 ukrajinskih ratnih zarobljenika, što je službeno potvrđeni broj, no sumnja se da je ubijenih na stotine, navodi se u najnovijem izvješću UN-a.

Točan broj ubijenih ratnih zarobljenika je nepoznat te varira ovisno o raznim ukrajinskim i međunarodnim izvorima. Kijev tvrdi da se iz toga vidi namjerna politika Moskve i pokrenuo je istrage za 116 slučajeva u kojima je ubijeno 306 zarobljenih ukrajinskih vojnika od početka invazije 2022.

Tužitelj zadužen za istrage pogubljenja ratnih zarobljenika Andrij Atamančuk naglasio je da bi konačan broj ubijenih ratnih zarobljenika mogao biti daleko viši, piše Euronews

Rusija negira zločine i optužuje Ukrajinu

Ukrajinski obavještajni dužnosnik rekao je AFP-u da imaju informacija za više od 900 vojnika ubijenih u više od 340 incidenata od 2022. te je dodao da bi to moglo biti između 25 i 40 posto od ukupnog broja takvih slučajeva.

Rusija cijelo vrijeme odbija optužbe za ratne zločine i optužuje Ukrajinu da ih je ona počinila.

Iako ubojstva zarobljenih ukrajinskih vojnika nisu rijetkost, poražavajući je i podatak da je više od 96 posto zarobljenika koji su se vratili u Ukrajinu bilo mučeno i zlostavljano tijekom zarobljeništva.

❗️Over 96% of Ukrainian POWs released from Russian captivity reported torture or ill-treatment.



POWs must be treated humanely & protected under international humanitarian law. @UNHumanRightsUA new webpage brings together key findings & recommendations: https://t.co/pYaRR9LZTF pic.twitter.com/46cXd6ctR8 — UN Ukraine (@UN_Ukraine) July 13, 2026

Prema Ženevskim konvencijama, vojnici koji su se predali smatraju se ratnim zarobljenicima te su zaštićeni od zlostavljanja, mučenja i ubijanja.

Uloga grupe Wagner u zločinima

Nekoliko ukrajiinskih dužnosnika reklo je AFP-u da su ruske trupe povećale stopu egzekucija od 2023. te da su veliku ulogu u tome imali pripadnici zloglasne ruske plaćeničke grupe Wagner, koja je službeno raspuštena te godine, nakon neuspjele pobune protiv ruskog vojnog vrha. Njihove su postrojbe popunjavane bivšim zatvorenicima, od kojih su mnogi bili osuđeni zbog nasilnih zločina.

Slike brutalnih ubojstava kruže ruskim društvenim mrežama

Većina ukrajinskih ratnih zarobljenika ubijena je vatrenim oružjem, no postoje navodni slučajevi brutalnih ubojstava, poput odrubljivanja glava, slike čega su kružile ruskim društvenim mrežama.

Do sada je samo pet ruskih vojnika osuđeno u Ukrajini, uključujući i dvojicu u odsustvu, rekao je Atamačuk za AFP i dodao da su istrage kompleksne zbog teškog pristupa ratnim zonama.