Izvanredno stanje u Njemačkoj zbog sumnje na teroristički napad

Nacionalno sigurnosno vijeće Njemačke sastalo se u petak pod vodstvom kancelara Friedricha Merza kako bi raspravljalo o situaciji nakon pronalaska drona s eksplozivom u zračnoj luci Leipzig u blizini zrakoplova sa streljivom za Ukrajinu.

"Nacionalno sigurnosno vijeće pod vodstvom kancelara Friedricha Merza razgovaralo je o slučaju pronalaska drona s eksplozivom u Leipzigu 4. kolovoza", priopćio je glasnogovornik vlade Steffen Kornelius.

Kako je nadalje priopćeno, kancelar stoji u intenzivnom kontaktu s ministrom unutarnjih poslova Aleksandrom Dobrindtom i ostalim članovima njemačke vlade.

U međuvremenu je i Glavno državno odvjetništvo preuzelo istragu, što ukazuje na to da vlasti polaze od pokušaja terorističkog napada.

Dron u vojnom dijelu, blizu ukrajinskih aviona

U noći s utorka na srijedu u teretnom dijelu zračne luke Leipzig/Halle pronađena je bespilotna letjelica s eksplozivnom napravom.

Dron se nalazio u vojnom dijelu zračne luke, gdje je bilo smješteno i nekoliko ukrajinskih teretnih zrakoplova. Kako prenose njemački mediji, jedan od zrakoplova bio je natovaren streljivom koje je iz Francuske preko Njemačke transportirano za Ukrajinu.

Predstavnik vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) u unutarnjopolitičkom odboru Bundestaga Detlef Seif iznio je detalje pronalaska drona.

Dron je nogom srušio vozač autobusa

Prema njegovim riječima, dron je u niskom letu udarcem nogom oborio jedan vozač autobusa, djelatnik zračne luke.

"Vozač autobusa svojom intervencijom vjerojatno je spriječio da dron stigne do cilja napada", rekao je Seif.

Specijalne postrojbe policije nakon toga su deaktivirale eksplozivnu napravu pričvršćenu za dron.

O pozadini napada vlasti do sada nisu iznijele detalje, ali je ministar Dobrindt odmah nakon otkrića rekao kao se radi o hibridnom scenariju napada te je spomenuo "strane sile".