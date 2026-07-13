Bivši vagnerovci zavladali afričkom državom, dilaju "kokain za siromašne" i švercaju zlato

Bivši pripadnici ruske plaćeničke grupe Wagner u Srednjoafričkoj Republici nametnuli su se kao glavni šverceri zlata i dileri droge, izvan dosega sigurnosnih snaga, pa čak i Moskve.

Nekoliko stotina članova te grupe, pod vodstvom Pavela Prigožina, sina osnivača grupe Jevgenija Prigožina, vode ilegalnu trgovinu tramadola, lijeka protiv bolova koji u većim dozama postaje stimulans, pa ga se često naziva kokainom za siromašne. Iako je preporučena doza 50 – 100 miligrama, u Srednjoafričkoj Republici naširoko se prodaju tablete od 200 ili više miligrama.

Kako ukrajinski Militarnyi prenosi pisanje Wall Street Journala, većina tramadola proizvodi se u Indiji, odakle ga iz farmaceutske tvrtke izvoze u Republiku Kongo, a šverceri ga prevoze tokom rijeke Ubangi do Srednjoafričke Republike.

Od šverca zlata zarade 180 milijuna dolara godišnje

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tramadol se prodaje pod raznim nazivima, među kojima su Tramal, Tramedo, Tramake i Zydol, a naglašavaju da upotreba tog lijeka može rezultirati ovisnošću, napadajima i smanjenom budnošću.

Trgovina tramadolom u zemlji i susjednim državama jedan je od glavnih izvora financiranja ostataka grupe Wagner u Srednjoafričkoj Republici, koja se bavi i ilegalnim izvozom zlata, na kojem godišnje zaradi oko 180 milijuna dolara, prema procjeni Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala.

Prema pisanju Wall Street Journala, grupa Wagner posljednjih mjeseci učvrstila je kontrolu nad švercom droge, a tramadol navodno isporučuje i pripadnicima predsjedničke garde te provladinoj miliciji Morski psi. Medij također navodi izjave bivšeg zaposlenika grupe Wagner, koji je potvrdio te informacije.

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Valja primijetiti da su ostaci grupe Wagner u Srednjoafričkoj Republici toliko integrirani u politički i sigurnosni aparat te države da ih Moskva, čak ni nakon što je službeno rasformirala cijelu grupu, a njezine pripadnike umirovila, poslala u regularnu vojsku ili neke druge organizacije, nije uspjela staviti pod potpunu kontrolu.

Propali vojni udar

Podsjetimo, zloglasna grupa Wagner, čiji je osnivač Jevgenij Prigožin, sudjelovala je u prvoj ruskoj invaziji na Ukrajinu 2014., kada su ruske snage potpomognute lokalnim ruskim stanovništvom zauzele ukrajinski Krim i većinu Donbasa, kao i u drugoj invaziji koja je počela 2022., a traje i danas. Nakon što je došlo do nesuglasica između Prigožina i Kremlja, on je u lipnju 2023. pokrenuo marš na Moskvu s namjerom da kazni vojni vrh, za koji je smatrao da je izdao vojsku na terenu.

Ipak, od vojnog udara i marša na Moskvu iznenada se odustalo, grupa je službeno rasformirana, a Prigožin i neki drugi njezini čelnici poginuli su dva mjeseca kasnije u avionskoj nesreći.

Vagnerovci su, osim u Ukrajini, sudjelovali u sukobima uglavnom u afričkim državama kao što su Libija, Srednjoafrička Republika i Mali, ali i u Siriji, a u svim djelovanjima povezivalo ih se s nizom zločina. Nakon što je grupa službeno rasformirana, za djelovanja u Africi osnovan je Afrički korpus, koji je većinom sastavljen od bivših vagnerovaca, a prema podacima ukrajinskih medija, neki su pripadnici grupe bili angažirani kao čuvari tankera iz tzv. ruske flote u sjeni.