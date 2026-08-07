EKSKLUZIVNO Sve mu smrdi na novo zataškavanje: DNEVNIK.hr doznaje koje je poteze povukla žrtva zlostavljanja svećenika

Godine zlostavljanja, ali i sustavnog zataškavanja, stvorile su kod bivšeg polaznika sjemeništa na zagrebačkoj Šalati veliki oprez i prilično nepovjerenje u institucije. I kad se slučaj nakon dugih godina čekanja konačno ove godine pokrenuo s mrtve točke, zbog čudnog ponašanja u postupanju požeške policije to je nepovjerenje još više poraslo, a sve je rezultiralo prijavom Državnom odvjetništvu.

Tako nam, ukratko, priča izvor upoznat s najnovijim događajima vezanim za slučaj bivšeg sjemeništarca i bogoslova koji za dugogodišnje seksualno zlostavljanje optužuje utjecajnog požeškog svećenika, o čemu je DNEVNIK.hr prvi i u više navrata pisao.

Zadnja epizoda u ovoj dugogodišnjoj, mučnoj priči, govori nam izvor, počela je prije neka tri mjeseca, kada je žrtvu zvala djelatnica požeške policije i rekla mu da ima loše vijesti jer iz dokumentacije Požeške biskupije ima samo dokumente koji govore protiv njega.

Već dao iskaz u sklopu crkvene istrage

Rekla je da bi htjela s njim razgovarati i nudila mu da ili on dođe u Požegu ili da će policija doći do njega u Beč, no nakon trećeg telefonskog razgovora rečeno joj je da je žrtva svoj iskaz već dala u sklopu crkvene istrage i da policija zna gdje može naći te dokumente.

Nakon toga nitko ga nije zvao do prije dva tjedna, kada ga je ponovno kontaktirala ista djelatnica požeške policije i rekla mu da ovaj put ima dobre vijesti jer se malo potrudila i došla do još dokumenata o njegovu slučaju. U razgovoru mu je naglasila da je važno da se što prije nađu i obave razgovor.

"Nakon što joj je rekao da mu pošalje službeni dopis e-mailom, što je ona učinila nešto kasnije toga dana, rekla mu je da je važno da joj odgovori istoga dana ili najkasnije sutra zbog kolega iz Zagreba. Sljedeći dan ponovno ga je zvala s pitanjem zašto još nije odgovorio, pa mu je slala i poruku da ga ne može dobiti na telefon i neka što prije odgovori na njezin e-mail", priča nam izvor.

Poziv policije nakon upita našeg portala

Žrtvi i ljudima oko njega bilo je čudno što se time uopće bavi požeška policija s obzirom na to da se zlostavljanje događalo u više županija, a žrtva ni po mjestu stanovanja ne pripada u Požešku županiju. Također im je bilo čudno što ga požeška policajka toliko požuruje da što prije obave razgovor, kao da joj gori pod nogama, a neobično im je bilo i da je policajka tri mjeseca ranije imala samo dokumentaciju koja mu ne ide u prilog, a sada se javlja da ima "dobre vijesti" jer se potrudila i dobila još dokumenata.

Ovdje treba naglasiti da je poziv požeške policajke i pritisak na žrtvu da što prije odgovori došao otprilike tjedan dana nakon što je DNEVNIK.hr poslao upite na više adresa, a jedan od njih bio je upućen i PU požeško-slavonskoj.

U upitu od 15. srpnja požešku policiju pitali smo je li ikada primila prijavu za taj slučaj zlostavljanja i što se poduzelo po tom pitanju. Nikakav odgovor do danas nismo dobili, no nekih tjedan dana nakon našeg upita iz požeške policije odjednom su odlučili da pod hitno žele razgovarati sa žrtvom.

Slučaj preuzela kriminalistička policija

Nakon što je na našem portalu vidio vijest o tome da Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide o njegovu slučaju, bivši je sjemeništarac i sam kontaktirao Državno odvjetništvo. Telefonski je iznio svoje sumnje zbog čudnog postupanja požeške policije, na što mu je rečeno da svoje sumnje napiše i pošalje im na službeni e-mail te da kontaktira Upravu kriminalističke policije, što je i učinio.

Nakon što je svoje sumnje poslao DORH-u, od kojeg očekuje povratnu informaciju nakon provjere, zvao je i požešku policiju, ali ne da bi razgovarao s policajkom koja ga je prethodno zvala, nego s njezinim nadređenim. Do njega, unatoč obećanju tajnice da će ga nazvati, nije uspio doći i povratni poziv nije stigao, ali ga je dva dana kasnije, točnije jučer, zvala djelatnica Uprave kriminalističke policije.

Na pitanje zašto ga sada zovu, a nekoliko dana prije, kad je on njih zvao, nisu ništa znali o njegovu slučaju, policajka mu je rekla da je kriminalistička policija preuzela slučaj od požeške policije.

Ni MUP ne odgovara na upit

Je li slučaj PU požeško-slavonskoj oduzet zbog lošeg rada, sumnje u neke nepravilnosti ili je riječ o tehničkom prebacivanju u Zagreb, teško je reći s obzirom na to da ni požeška policija ni MUP danima ne odgovaraju na naše upite o cijelom ovom slučaju.

I kriminalističkoj policajki bivši sjemeništarac požalio se na postupanje požeške policije, no ona nije htjela komentirati rad kolega, nego je rekla da će mu zahtjev za razgovorom poslati na adresu te da će pokrenuti postupak za saslušanjem, kontaktirati DORH i da će o zahtjevu za saslušanje obavijestiti austrijsku policiju.

Policajka mu je još rekla da će, kada se nađu na razgovoru, moći postaviti sva pitanja koja ga zanimaju i da će mu reći zašto se postupalo kako se postupalo.

Dao iskaz u sklopu crkvene istrage

Odugovlačenje, nesnalaženje i loptanje između požeške i kriminalističke policije te dojam neozbiljnosti u pristupanju njegovu slučaju kod žrtve i osoba bliskih njoj izazivaju sumnje, boje se da bi opet moglo doći do zataškavanja. Iskustvo su, nažalost, stekli tijekom dugih godina kroz koje je taj slučaj zataškavan, pa im svaka nepravilnost ili neobično ponašanje izaziva sumnju. Zato su, kažu, istupili u medije, jer žele da se stvori javni pritisak na institucije da slučaj napokon kvalitetno istraže i riješe te da krivac za zlostavljanje bude kažnjen, ali i oni koji su sudjelovali u zataškavanju.

Bivši je sjemeništarac dao iskaz u sklopu crkvene istrage i preko naših izvora poručuje da i dalje stoji iza svega što je rekao o godinama zlostavljanja. Ta bi dokumentacija, nakon što je u Hrvatsku stigla iz Vatikana, trebala biti u rukama policije, no to žrtvi nitko nije potvrdio.

Vezano za pismo iz 2013. koje se dosad koristilo protiv njega, a u kojem negira zlostavljanje, kažu nam da pismo jest pisao on, ali da mu je jedan svećenik pod čijim je utjecajem tada bio diktirao što da napiše i da u tom pismu ne piše istina.

Žrtva bi razgovarala, ali samo s "pravim" policajcima

Spreman je dati svoj iskaz i policiji, iako mu je traumatično pričati o užasima koje je proživio, ali samo ako se uvjeri da će s njime razgovarati ozbiljni, "pravi" policajci, koji će profesionalno pristupiti svom poslu. Naglašava da ne želi da se razgovor samo "odradi" pa da poslije ne bude ništa od toga jer to nema nikakvog smisla.

"Nema druge, osim javnog pritiska. Toliko je tu zataškavanja bilo. On bi bio najsretniji da ga ispituje austrijska policija, a da joj hrvatska policija prethodno dostavi svu dokumentaciju", govori nam izvor.

Onda bi se, dodaje, vidjelo imaju li dokumente iz vatikanske istrage ili samo stare iz Požeške biskupije od kasnije zataškane istrage koja je vođena krajem 2012. i početkom 2013.

"Naime, u toj staroj dokumentaciji su oni dijelovi koji daju potpunu sliku i cijelu istinu, a terete zlostavljača i one koji su zataškavali, uništeni u rezaču papira, za što žrtva ima osobna saznanja", zaključuje naš izvor uz poruku da je ovo jedan od najvažnijih slučajeva u Hrvatskoj i da ne pogađa samo jednu osobu.