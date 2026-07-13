Podaci Eurostata
Objavljeno gdje se prošle godine najviše isplatilo ljetovati: Evo na kojem je mjestu Hrvatska
PišeDNEVNIK.hr, 13. srpnja 2026. @ 21:41
Podaci Eurostata o cijenama ljetovanja
Foto: Dnevnik Nove TV
Objavljeni su podaci Eurostata za prošlu godinu.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Bliži se vrhunac
turističke sezone, a stigli su i podaci Eurostata koji pokazuju gdje se prošle godine najviše isplatilo ljetovati. Među najpopularnijim turističkim destinacijama, Hrvatska je na sedmom mjestu.
Kakav ulov Carinici upali na imanje muškarca u Slavoniji: Ono što su pronašli skupo će ga stajati
POD KONTROLOM JE FOTO Novi detalji buktinje na istoku grada: Vatrogasci otkrili što je planulo
Nesreća u Njemačkoj Mladu majku s djetetom u kolicima udario vlak, poginula je na mjestu
Ono što se u
najskupljoj Francuskoj može kupiti za 110 eura, u Italiji stoji 97 eura, u Grčkoj 87 eura, u Portugalu 86,6 eura, a u Hrvatskoj 78 eura.
Najjeftinija je Turska, gdje će ista košarica stajati manje od 60 eura.
Kada se zasebno promatraju cijene smještaja i restorana, Hrvatska je
skuplja od Grčke i Španjolske, ali je i dalje ispod prosjeka Europske unije.
.
Cijene hrane u trgovinama podjednake su u gotovo svim zemljama, no kod cijena alkohola razlike su velike. Prva je Turska, slijedi Grčka te Hrvatska na trećem mjestu.