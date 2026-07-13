Objavljeno gdje se prošle godine najviše isplatilo ljetovati: Evo na kojem je mjestu Hrvatska

Bliži se vrhunac turističke sezone, a stigli su i podaci Eurostata koji pokazuju gdje se prošle godine najviše isplatilo ljetovati. Među najpopularnijim turističkim destinacijama, Hrvatska je na sedmom mjestu.

Ono što se u najskupljoj Francuskoj može kupiti za 110 eura, u Italiji stoji 97 eura, u Grčkoj 87 eura, u Portugalu 86,6 eura, a u Hrvatskoj 78 eura.

Najjeftinija je Turska, gdje će ista košarica stajati manje od 60 eura.

Kada se zasebno promatraju cijene smještaja i restorana, Hrvatska je skuplja od Grčke i Španjolske, ali je i dalje ispod prosjeka Europske unije.

.Cijene hrane u trgovinama podjednake su u gotovo svim zemljama, no kod cijena alkohola razlike su velike. Prva je Turska, slijedi Grčka te Hrvatska na trećem mjestu.