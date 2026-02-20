Stvara se nova nuklearna sila na Bliskom istoku, stručnjaci zabrinuti: "Vrag je u detaljima"

Dokumenti Kongresa i jedna skupina za kontrolu naoružanja otkrivaju da bi Saudijska Arabija mogla početi raditi na nekim oblicima obogaćivanja urana u okviru predloženog nuklearnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Ta vijest izazvala je zabrinutost zbog širenja nuklearnog oružja u jeku atomskog sukoba između Irana i Amerike.

Kako piše AP, američki predsjednici Donald Trump i Joe Biden pokušali su postići nuklearni sporazum s kraljevstvom kako bi podijelili američku tehnologiju. Stručnjaci za neširenje nuklearnog oružja upozoravaju da bi bilo kakva centrifuga koja se okreće u Saudijskoj Arabiji mogla otvoriti vrata mogućem programu naoružanja za kraljevstvo, nešto što je njezin asertivni prijestolonasljednik Mohammed bin Salman sugerirao da bi mogao napraviti ako Teheran dobije atomsku bombu.

Saudijska Arabija i nuklearno naoružani Pakistan već su prošle godine potpisali sporazum o međusobnoj obrani nakon što je Izrael pokrenuo napad na Katar usmjeren na dužnosnike Hamasa. Pakistanski ministar obrane tada je rekao da će nuklearni program njegove zemlje "biti dostupan" Saudijskoj Arabiji ako bude potrebno, što se smatra upozorenjem Izraelu, za koji se dugo vjerovalo da je jedina nuklearno naoružana država na Bliskom istoku.

"Nuklearna suradnja može biti pozitivan mehanizam za poštivanje normi neširenja nuklearnog oružja i povećanje transparentnosti, ali vrag je u detaljima", napisala je Kelsey Davenport, direktorica za politiku neširenja nuklearnog oružja u Udruzi za kontrolu naoružanja sa sjedištem u Washingtonu.

Donald Trump i Mohammed bin Salman Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Dokumenti izazivaju "zabrinutost da Trumpova administracija nije pažljivo razmotrila rizike širenja nuklearnog oružja koje predstavlja predloženi sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom ili presedan koji bi ovaj sporazum mogao postaviti".

Kongresni dokument, u koji je AP također imao uvid, pokazuje da Trumpova administracija ima za cilj postići 20 nuklearnih poslovnih sporazuma s državama diljem svijeta, uključujući Saudijsku Arabiju. Sporazum sa Saudijskom Arabijom mogao bi vrijediti milijarde dolara.

"To sugerira da će, nakon što bilateralni sporazum o zaštitnim mjerama bude na snazi, Saudijskoj Arabiji biti otvorena vrata za stjecanje tehnologije ili kapaciteta za obogaćivanje uranija - moguće čak i od Sjedinjenih Država", napisala je Davenport i dodala da će čak i uz ograničenjaSaudijska Arabija imati put do neke vrste obogaćivanja uranija ili pristupa znanju o obogaćivanju.

Obogaćivanje nije automatski put do nuklearnog oružja - nacija mora savladati i druge korake, uključujući, na primjer, upotrebu sinkroniziranih visokoeksplozivnih sredstava. Ali otvara vrata naoružanju, što je potaknulo zabrinutost Zapada zbog iranskog programa.

Ujedinjeni Arapski Emirati, susjed Saudijske Arabije, potpisali su ono što se naziva "sporazumom 123" sa SAD-om o izgradnji nuklearne elektrane Barakah uz pomoć Južne Koreje. No, UAE su to učinili bez nastojanja za obogaćivanjem urana, što stručnjaci za neširenje nuklearnog oružja smatraju "zlatnim standardom" za nacije koje žele atomsku energiju.

U slučaju Irana, on dugo inzistira da je njegov program obogaćivanja urana mirnodopske prirode. Međutim, Zapad i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrde da je Iran imao organizirani vojni nuklearni program do 2003. Teheran je također obogaćivao uran do 60% čistoće, što je kratak, tehnički korak od razine od 90% za potrebe oružja - što ga čini jedinom zemljom na svijetu koja to čini bez programa naoružanja.

Iranski diplomati dugo su ukazivali na komentare 86-godišnjeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija kao na obvezujuću fatvu, odnosno vjerski edikt, da Iran neće izgraditi atomsku bombu. Međutim, iranski dužnosnici sve su češće prijetili da bi mogli tražiti bombu kako rastu napetosti sa SAD-om.

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, trenutni vladar kraljevstva, rekao je da ako Iran dobije bombu, "morat ćemo je i mi nabaviti".