Trebali su se vratiti kući za dva dana, a onda je podignuta optužnica: "Mislila sam da neću preživjeti"

Urotnici, teroristi, rušitelji ustavnog poretka. Tako ih je opisala vlastita država, pa uz to izdala i nalog za njihovo uhićenje, jer su bili sudionici prosvjeda protiv Vučićeva režima, koji već godinu i pol dana trese susjednu zemlju.

Režim protiv kojeg su prosvjedovali, sada im sudi u odsustvu.

Agonija četvoro srpskih studenata traje već gotovo godinu dana. U trenutku kada su saznali za tu vijest, bili su u Hrvatskoj, a zbog opravdanog straha da će ih po povratku odmah pritvoriti, ostali su u Zagrebu.

“Došli smo s malim koferima ili malim torbama i to je to, vraćamo se kući za dva dana. Međutim, na kraju smo ostali 11 mjeseci i bit ćemo još dugo ovdje sigurno”, govori Anja Pitulić.

“Teroristi, državni udarnik, ustavorušitelji, pa smo bili jedno vrijeme i glavne ustaše, a sad smo samo izdajnici i nečiji poleni zapada”, pojašnjava Branislav Đorđević.

“Ako se mi vratimo nazad, znamo da će nas staviti u pritvor, znamo da nećemo moći izaći iz zemlje, znamo da ćemo snositi posljedice za nešto što nismo uradili i jednostavno nemamo drugu opciju”, kaže njihov studentski kolega Jovan Dražić.

“Iskreno, Zagreb će za mene nekako uvijek biti grad koji mi je pružio utočište kad mi je to bilo najpotrebnije. Od početka smo se ovdje osjećali dobrodošlo i to se nije promijenilo”, pojašnjava Dorotea Antić.

Riječi su ovo studenata iz Novog Sada, koji su od ožujka prošle godine u političkom egzilu u Hrvatskoj. U Srbiju se ne mogu vratiti jer su, prema tvrdnjama tamošnjeg tužiteljstva, uoči velikog prosvjeda u Beogradu 15. ožujka, pripremali rušenje ustavnog poretka Srbije. Prijeti im kazna od pet godina zatvora.

“Taj slučaj je u suštini, ne treba se gledati ni na jedan drugi način, no u biti kao jedan politički proces koji ima za cilj da neke ljude skloni sa strane, da ih uguši, da ih ušutka, da ih zatvori ako mora, samo zato što su odlučili da ovom režimu kažu ovo tako ne može”, kaže Jovan.

Za sugovornicima Provjerenog te još dvoje aktivista koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, njihova je država Srbija raspisala nacionalne tjeralice, odredila im pritvor i poništila im sve dokumente.

“Iskreno, mislila sam da neću preživjeti. Bilo mi je neopisivo iskreno loše. Pogotovo prva dva mjeseca to je bilo najgore i mislila sam da se nikad neću naviknuti na ovo i da ću dok god sam ovdje samo plakati i žalim se po cijeli dan da želim kući. Međutim, živ čovjek se na sve navikne i sad sam sretna ovdje i sigurni smo prije svega”.

Dokaz o “pripremanju državnog udara” je snimka u kojoj dvanaestero studenata, koji su djelovali u sklopu aktivističke grupe STAV – “Studenti protiv autoritativne vlasti”, razgovaraju o taktici postupanja na predstojećem beogradskom prosvjedu. Razgovor je snimila Sigurnosno informativna agencija BIA, tajnim prisluškivanjem prostorija u kojima su se nalazili aktivisti.

Oni su u tom razgovoru razmatrali upad u Skupštinu Srbije i Radio-Televiziju Srbije tijekom masovnog prosvjeda građana 15. ožujka u Beogradu.

“Mi smo nezakonito bili snimani i ono što tužitelj navodi je da pretpostave šta smo mi mislili u našim glavama, šta smo mi htjeli postići”, kaže Branislav.

Tajna snimka idućeg je dana, dva dana uoči velikog prosvjeda u Beogradu, emitirana na pet režimskih televizija u Srbiji. Šestero aktivista sa snimke odmah je privedeno. Sugovornici Provjerenog, s još dvoje kolega, u to su vrijeme bili na festivalu u Dubrovniku.

“Jedan od onih momenta kada se nešto dogodi, vi ne možete shvatiti razmjere tog događaja, ali ih i dalje ne osjetite. I svi smo bili u šoku, nije nam odmah bilo jasno da se ne možemo vratiti. Dan poslje smo čuli da su naši kolege u Srbiji uhapšeni”, kaže Jovan.

Branislav dodaje da je najveći strah bio za one koji su ostali u Srbiji. “Taj istražni pritvor, što nije ni zatvor, nego nešto između, sa ubojicama u ćeliji, da će se nešto njima desiti, da će ih opet zadržati još 30 dana u pritvoru”.

Njihove obitelji i prijatelji bili su jednako šokirani kao i oni.

Ovi mladi ljudi, koji su do ožujka prošle godine živjeli i studirali u Novom Sadu, danas žive, rade i studiraju u Zagrebu.

“Kada mi isteknu putovnice dok smo u ovoj situaciji i to je to, mi ne možemo ući u Srpsku ambasadu i obnoviti ih. Tako da samo ostajem bez ličnih dokumenta”, dodaju.

Nedostaju im obitelj i prijatelji, grad u kojem su dosad živjeli, no o povratku kući ne razmišljaju.

Protiv svih tih dvanaestero aktivista tužiteljstvo u Srbiji podnijelo je optužnicu zbog pripreme i planiranja rušenja ustavnog poretka i zatražilo pet godina zatvora. Suđenje je započelo krajem studenog, a njima se sudi se u odsustvu.

Za to vrijeme, studenti i građani Srbije i dalje su na ulicama, tražeći odgovorne za pogibiju šesnaestero žrtava tragedije u Novom Sadu, kao i prijevremene izbore.

