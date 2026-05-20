VIDEO Ukrajinski dronovi više nisu samo leteće bombe nego i raketni napadači

Ukrajinski dronovi dugog dometa dobili su novu borbenu ulogu. Umjesto da se oslanjaju isključivo na vlastitu eksplozivnu bojnu glavu, pojedini modeli sada ispaljuju nevođene rakete duboko u ruskoj pozadini kako bi gađali strateške ciljeve i ometali posade ruske protuzračne obrane.

Ukrajinske Snage besposadnih sustava objavile su u ponedjeljak da su ukrajinske besposadne letjelice s fiksnim krilima prilagođene za nošenje do osam nevođenih raketa. Snimke koje je objavio taj ogranak ukrajinske vojske prikazuju rakete koje se ispaljuju u parovima iz spremnika postavljenih ispod krila prije nego što pogađaju ciljeve na tlu.

Prema objavljenoj snimci, najmanje jedan napad u nedjelju izveo je 1. odvojeni centar Snaga besposadnih sustava ukrajinske vojske na pomorski objekt ruske Crnomorske flote na Krimu. Druge snimke prikazuju napade usmjerene na ruske posade protuzračne obrane raspoređene u šumama i na otvorenim područjima iza bojišnice.

"Zadatak je postavljen – eliminirati ove strojnice i posade MANPADS-a (prijenosnih protuzračnih raketnih sustava)", stajalo je u opisu snimke. "Od sada će besposadne letjelice biti opremljene raketnim spremnicima za djelovanje protiv različitih vrsta ciljeva", također piše u objavi.

Because of all the Moscow news yesterday, you might've missed this one — but we’ve been working on it for a while, so please appreciate it:



we strapped missiles to drones.



We now have drones with missiles.



That’s right.



Missile drones. 🛩️🚀



Pew pew, mfs. 😈 pic.twitter.com/Xu3cNBAnY9 — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) May 18, 2026

Jeftino, ali ubojito rješenje

Ukrajinska postrojba besposadnih sustava 414 Magyar's Birds, koju je osnovao zapovjednik Snaga besposadnih sustava Robert Brovdi, priopćila je da su pojedini napadi izvedeni na "operativnoj dubini do 500 kilometara". Ukrajinski operateri pritom su navodno zadržali i izvornu bojnu glavu letjelice mase 60 kilograma.

Novi ukrajinski pristup omogućuje jeftinije napade na sekundarne ciljeve, dok se glavna eksplozivna bojna glava čuva za važnije mete. Naime, nevođene rakete poput S-8 znatno su jeftinije od samih besposadnih letjelica koje ih nose.

Portal Business Insider objavio je da prikazani ukrajinski dron nalikuje modelima FP-1 ili FP-2 koje proizvodi tvrtka Fire Point. Ti modeli navodno nose bojne glave mase 60 kilograma, imaju dolet od gotovo 1600 kilometara i stoje približno između 44.000 i 48.000 eura.

Rusija je i sama ranije naoružavala besposadne letjelice dugog dometa. Ukrajinska obavještajna služba priopćila je u prosincu da su dronovi tipa Shahed ispaljivali rakete zrak-zrak R60 na ukrajinske helikoptere i zrakoplove tijekom leta.