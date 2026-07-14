Rusi na ukrajinski grad bacili bombu od tri tone, objavili zastrašujuću snimku

Rusija je bacila trotonsku bombu FAB-3000 na ukrajinski grad Orihiv u Zaporiškoj oblasti, nedaleko od linije bojišta, a zbog razorne snage te bombe strauje se od većeg broja žrtava.

Objavili su i video na kojem se vidi eksplozija i udarni val koji je obuhvatio obližnje zgrade, kao i oblak crnog dima koji se nadvio nad taj dio grada.

FAB-3000 je visokoeksplozivna fragmentacijska bomba koja teži tri tone, a nosi gotovo 1,5 tonu eksploziva. Razvijena je u Sovjetskom Savezu 1946. s namjenom uništavanja industrijskih objekata, podzemnih građevina i brana, piše Polskie Radio 24.

Zadnji put korištene u Afganistanu

Početkom 2024., Rusija je najavila da će ponovno pokrenuti masovnu proizvodnju te bombe, koju su prije toga zadnji put koristili tijekom rata u Afganistanu od 1979. do 1989.

Russia released footage of a 3-ton FAB-3000 glide bomb striking the front-line town of Orikhove in Ukraine's Zaporizhzhia region. The bomb carries around 1.4 tons of explosives. pic.twitter.com/dZ1xMf6ix3 — Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026

Riječ je o bombi slobodnog pada, koja je preinakama pretvorena u kliznu bombu, a na cilj se usmjerava pomoću sustava za navođenje i sklapajućih krila. Tim preinakama su Rusi dobili jeftin, ali moćan projektil koji i u verzijama od 500 i 1500 kilograma (FAB-500 i FAB-1500) nanosi veliku štetu na terenu.

Smrtonosni fragmenti lete više od kilometra od mjesta eksplozije

Navedenim preinakama povećan je i domet bombi, koje se sada mogu lansirati iz aviona poput taktičkih bombardera Su-34, koji lete na sigurnoj udaljenosti od ukrajinske protuzračne obrane. Bombe od 500 i 1500 kilograma posebno su korištene u ruskom napadu na Avdiivku početkom 2024.

Domet udara bombe FAB-3000 je oko 240 metara, a smrtonosni fragmenti mogu letjeti više od kilometra od mjesta eksplozije.