Znanstvenici od meduza iz Jadrana rade ekološko gnojivo: "Svake godine bilježimo promjene u njihovoj brojnosti"

Uskoro bi ekološko gnojivo od meduze moglo na hrvatska polja, ali prvo treba pripremiti biomasu i potom ju filtrirati. I to kako bi se od nje dobilo inovativno, sigurno i kvalitetno gnojivo, koje bi se koristilo u poljoprivredi. Danas se koriste gnojiva koja fosfor dobivaju iz fosfornih stijena, što nije obnovljivi izvor.

"To su neki preliminarni eksperimenti i uspjeli smo istaložiti mineralno gnojivo. Proces je jednostavan i troškovi su dosta niski", rekla je Tjaša Kogovšek, Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković" u Rovinju.

Što bi značilo, da bi se paprika, mrkva ili lubenica u budućnosti mogle gnojiti meduzama i rebrašima.

Tjaša Kogovšek, Centar za istraživanje mora Instituta Foto: Dnevnik Nove TV

Meduze kao poljoprivredno gnojivo Foto: Dnevnik Nove TV

"U kontroliranim uvjetima možemo istaložiti da nema polutanta, onečišćivača, znamo kvalitetu toga i minerali sami kad ih stavimo u zemlju ispuštaju nutriente pomalo", nadodaje Kogovšek.

"Ispada tako, ali kako su meduze 96 i više posto od vode, ta vode je slana, pa ako stavimo meduzo na zemlju ćemo na dugi rok uništiti. Sad bi htjeli samo izvaditi samo ono što nas interesira. Iz toga pripremimo ovo tako i iz toga istaložimo mineral koji s u poljoprivredi može koristiti kao gnojivo", rekla je.

Meduze kao poljoprivredno gnojivo Foto: Dnevnik Nove TV

Meduze kao poljoprivredno gnojivo Foto: Dnevnik Nove TV

Pune mreže i plaže meduza i rebraša, potaknule su ove znanstvenike na ovo istraživanje. Iako su normalna pojava, posljednjih godina postale su problem zbog svojeg velikog broja.

Meduze kao poljoprivredno gnojivo Foto: Dnevnik Nove TV

"Svake godine bilježimo promjene u njihovoj brojnosti i vremenu pojavnosti. Ove godine imale smo veliku brojnost jedne vrste meduze, a to je kompas meduza", rekla je Mia Knjaz, Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković" u Rovinju.

Koja bi, iako je iz mora, uskoro mogla gnojiti naša polja.