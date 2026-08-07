FOTO Ovdje je brutalno pretučen nogometni sudac Tihomir Pejin

Direktor Zračne luke Osijek i bivši nogometni sudac, sada VAR sudac Tihomir Pejin (43) napadnut je u petak u Osijeku.

Kako navode mediji, Pejina su napale dvije maskirane muške osobe tijekom jutarnjeg rekreativnog trčanja, a upotrijebili su teleskopske palice.

Pejin je kratko poručio da ne zna tko su napadači niti što bi mogao biti razlog napada na njega.

Nakon napada Pejin je prevezen u KBC Osijek na liječenje. Motiv napada zasad nije poznat, to bi trebala utvrditi istraga policije.

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Pejin je napadnut u Wilsonovoj ulici u Osijeku, koja je u blizini osječkog stadiona Gradski vrt. U galeriji pogledajte lokaciju incidenta.

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