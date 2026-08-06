Alarm na Dunavu: Brodovi zaglavili, Luka Vukovar broji velike gubitke

Austrijski i mađarski brodovi puni ugljena, troske i druge robe usidreni su kod Šarengrada blizu Iloka. Mještani kažu – ovdje su već danima.

"Bilo je tu gore, bio je bager neki, oni su bili istovarali, pretovarali, da mogu ovi da odu, bilo je tu njih 10-11 komada", rekao je Petar Ebner iz Šarengrada.

Pred njima je kanal kroz koji ne mogu proći.

Borna Čerina, voditelj službe sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Vukovar Foto: Dnevnik Nove TV

"Na ulazu u Mohovski kanal, gdje stoje tri kompozicije potiskivanih sastava koji čekaju povoljni vodostaj i da mogu proći kroz taj kanal pošto je on kritično mjesto na ovom našem dijelu", kazao je Borna Čerina, voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Vukovar.

Mohovski kanal stjenovit je i trenutačno preplitak za njihov gaz.

"Imamo normu Mohovo, koja kaže da, ako je pri vodostaju 0 u Vukovaru, plovni put je dubok 180 cm, a danas je, recimo, -70, znači tamo ima u onom putu vode 110 cm", izjavio je Čerina.

Konvoji brodova zapeli na Dunavu Foto: Dnevnik Nove TV

Oznaka na zidu iz 1965. godine podsjeća na to kada je Dunav poplavio Šarengrad. U odnosu na taj povijesni maksimum, povijesni minimum Dunava danas je gotovo devet metara niži.

Dio brodova trebao je stići u Luku Vukovar, kojoj zbog niskog vodostaja prijete gubici.

"Mi smo ugovorili s našim poslovnim partnerima u naredna tri mjeseca nekakvih 200.000 tona roba, što je, ako pomnožimo s nekakvom prosječnom cijenom prekrcaja u direktnoj manipulaciji od 4 eura, nekakvih 800.000 eura potencijalnog gubitka prihoda, što je vrlo značajno za ovakvu jednu malu luku kao što je Luka Vukovar", rekao je Marijan Kuprešak, direktor Luke Vukovar.

Konvoji brodova zapeli na Dunavu Foto: Dnevnik Nove TV

Do luke ne mogu ni drugi brodovi koji su krenuli iz rumunjske Konstance. Već deset dana u Vukovaru se nema što pretovariti.

"To čeka usidreno, naravno da sad svi gube, i traderi i partneri, plaćaju se dangube za barže i neće stići na vrijeme robe za potrebe njihovih daljnjih proizvodnji", kazao je Marijan Kuprešak, direktor Luke Vukovar.

Marijan Kuprešak, direktor Luke Vukovar Foto: Dnevnik Nove TV

Stali su i kruzeri. Jedan od njih usidren je u Vukovaru, a koliko se Dunav povukao, svjedoče i dva broda nasukana kod Erduta, gdje usred korita izviruje dno.

Možete hodati po ostacima starog mosta koji su Nijemci srušili 1945. godine za vrijeme Batinske bitke. Inače je nekoliko metara pod vodom, a danas po njemu niče trava.

Lučka kapetanija upozorenje ima i za čamce.

"Pošto se čamci kreću čak i izvan plovnog puta, pa uvijek mogu naletjeti, pogotovo kada je ovako ekstremno niski vodostaj, nalete na nešto što se dosad nije moglo uočiti", izjavio je Čerina.

Konvoji brodova zapeli na Dunavu Foto: Dnevnik Nove TV

Za plovni put brodova najmanje dvadeset dana u godini vodostaj treba biti 17 centimetara u plusu. Dunav je ispod te razine više od sto dana.