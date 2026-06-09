VIDEO Snimljen dramatičan trenutak: Pogledajte kako je Rafale srušio dron

Francuski borbeni zrakoplov Rafale oborio je u ponedjeljak dron koji je iz Rusije ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO-a. To je posljednji u nizu sigurnosnih incidenata duž istočnih pograničnih regija Europe.

Latvijska vojska, ne navodeći tko je lansirao dron, izjavila je da je ušao iz Rusije "kao rezultat ruskog elektromagnetskog ratovanja".

Glasnogovornik francuske vojske potvrdio je da su francuski ratni zrakoplovi oborili neidentificirani dron, a dužnosnik NATO-a rekao je: "To još jednom pokazuje odlučnost i sposobnost NATO-a da odvrati i obrani."

Konačnu odluku o obaranju drona donijelo je zapovjedništvo NATO-a, rekao je novinarima latvijski ministar obrane Raivis Melnis.

Dron je oboren u blizini sela Berzgale, oko 30 km od granice. Nitko nije ozlijeđen niti je imovina oštećena. Vlasti su ranije upozorile ljude u istočnim regijama Latvije da se sklone u zatvorene prostore zbog prijetnje, piše Reuters.

Objavljena je i snimka uništenja drona.

NATO airpower in action this morning, safeguarding Latvian airspace. pic.twitter.com/Ugzbx8aaZS — Marko Mihkelson 🇪🇪🇺🇦🇪🇺 (@markomihkelson) June 8, 2026

Vojni dronovi koji su zalutali u zračni prostor ruskih susjeda izazvali su zabrinutost da se ruski rat u Ukrajini širi preko granica NATO-a. Fragmenti ukrajinskog drona pronađeni su u ponedjeljak na polju u Moldaviji. Kišinjev je okrivio ruski rat s Ukrajinom za incident.

Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna rekao je da incidenti u Latviji i Moldaviji "potvrđuju da kontinuirana ruska agresija protiv Ukrajine predstavlja prijetnju izvan ukrajinskih granica".

Vojni dužnosnik je u svibnju rekao Reutersu da Latvija pojačava obranu od dronova.

Ukrajina je pojačala napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, uključujući i područje Baltičkog mora, gdje je nekoliko ukrajinskih vojnih bespilotnih letjelica zalutalo u zračni prostor Finske, Latvije, Litve i Estonije.

Ukrajina je za incidente okrivila Rusiju koja je utjecala na putanje dronova elektromagnetskim ratovanjem.

Francuski vojni zrakoplov koji je u ponedjeljak srušio dron dio je misije NATO-a Baltičke zračne policije, koja patrolira nebom Latvije, Litve i Estonije otkako su se pridružile NATO-u 2004. godine.

📍 Lituanie | Le succès des vols conjoints commence au sol 🇫🇷🤝🇷🇴



➡️ Préparation d'un vol d'entraînement avec des avions de chasse 🇫🇷 et 🇷🇴 :



🔧 Montage d'armements entre mécaniciens des deux pays alliés



💬 Échanges sur les procédures, matériel et méthodes des équipes… pic.twitter.com/LPYygu0P5r — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) June 6, 2026

Misija trenutno uključuje i rumunjske lovce F-16 i portugalske lovce F-16. Prošli mjesec rumunjski vojni mlažnjak u misiji Baltičke zračne policije oborio je sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije.