Stižu pljuskovi s grmljavinom: Ovaj dio zemlje zahvatit će promjena

Hrvatsku u utorak očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, a temperature će se u većem dijelu zemlje penjati i do 39 stupnjeva. Ipak, dio zemlje zahvatit će promjena.

U dijelu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu moguća je promjenjiva naoblaka, a lokalno i pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za utorak.

Najviše sunca bit će u Dalmaciji, dok će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice biti umjerene naoblake. Uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a osobito navečer bura koja će jačati.

Vrijeme 11. kolovoza Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Za riječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je najviša, crvena razina upozorenja zbog visokih temperatura. U ostatku zemlje na snazi je narančasto upozorenje.

Meteoalarm 11. kolovoza Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Vrijeme u srijedu

U srijedu će u većem dijelu Hrvatske biti sunčano i vruće, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Na sjeveru unutrašnjosti povremeno će biti nešto više oblaka, dok se u Dalmaciji očekuju i lokalni popodnevni pljuskovi.

Pljuskovi će biti mogući ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, i to uz lokalno jači razvoj oblaka.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Sredinom dana vjetar će prolazno okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 22 stupnja, a na moru od 24 do 29 stupnjeva.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 31 i 36 stupnjeva, dok će na moru, osobito prema jugu, biti i nešto viša.

Vrijeme 12. kolovoza Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Crveno upozorenje ostat će na snazi za riječku, splitsku i dubrovačku regiju te narančasto za kninsku regiju.

Vrijeme u ostatku tjedna

Kako je prognozirao meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić, sljedećih dana u unutrašnjosti slijedi dosta sunca, no bit će manje vruće.

Na Jadranu će biti sunčano, vrlo vruće i vjetrovito uz umjerenu i jaku, podno Velebita i olujnu buru, koja će postupno slabjeti i danju prolazno okretati na umjeren maestral.

Temperatura će biti u postupnom padu.